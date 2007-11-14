Россию ожидает новый взрыв инфляции

Власти перекроили бюджет 2007 года. Его доходы увеличились, но расходы выросли еще сильнее. Стало очевидно: в IV квартале начнется резкий вброс денег в экономику. Откуда возьмутся дополнительные средства и на что они пойдут? И чем это может обернуться для страны?

ВРОДЕ бы есть чему порадоваться. По итогам года, бюджет сверх плана получит 480 млрд. рублей. Основная часть этих денег придет благодаря завершению процедуры банкротства «ЮКОСа».

Но вот незадача. По оценкам экспертов, это банкротст­во должно было принести бюджету 580 млрд. руб., а не 480 миллиардов. Куда же исчезла «разница» в 100 млрд. рублей? Она никуда не пропала. В бюджет, разумеется, поступит вся сумма. Но получается, что часть этих денег пойдет на покрытие неожиданно образовавшейся бюджетной дыры.

Значит, разговоры об очередных «сверхдоходах» на деле маскируют «пустоту». Размеры «провала» относительно невелики, 100 млрд. руб. – это только 1,5% доходов бюджета.

Но важна тенденция. Минфин уже сейчас предвидит, что впервые с 1998 г. бюджет получит меньше, чем рассчитывал. И это – в условиях бурного роста экономики и высоких цен на нефть.

На этом странности не заканчиваются. Несмотря на негативную тенденцию с доходами, намечено резко увеличить государст­венные расходы. Они вырастут более чем на 1 трлн. рублей. Эти деньги будут потрачены в IV кв. 2007 года. Значит, на этот квартал придется почти половина всех годовых трат бюджета!

Вливание таких огромных денег в экономику неизбежно вызовет инфляционную волну. Она настигнет нас в начале следующего года и может попросту смыть хрупкое благополучие страны.

Насколько сильный нас ожидает шок? Надо разобраться, на что будут потрачены дополнительные миллиарды.

Самое удивительное, что, несмотря на предвыборный год, деньги вбрасываются в экономику вовсе не для поддержки социально незащищенных слоев населения.

На социальные программы выделят не более 200 млрд. рублей. Это менее пятой части дополнительных расходов бюд­жета.

Основное же направление расходов – накачка уставных капиталов государственных корпораций. На эти цели пустят 640 млрд. рублей. Это почти 60% всех дополнительных трат бюджета.

При этом финансовый конт­роль над деятельностью таких «государственных институтов развития» очень слаб. По сути, они смогут тратить свалившиеся на них миллиарды по собственному усмотрению. Эти средства так или иначе начнут работать на ускорение инф­ляции.

А она и без того неизбежно подскочит в начале следующего года. По решению правитель­ства, рост цен на газ ускорится вдвое – до 25%. От стоимости газа зависят тарифы на электроэнергию и услуги ЖКХ. Одно звено цепи потянет за другое…

Инфляция и так разогналась выше некуда. В нынешнем году она, скорее всего, в 1,5 раза превысит прогноз и подскочит до 11,5%. На этом мрачном фоне увеличение бюджетных расходов грозит нам полной потерей контроля над инфляцией.