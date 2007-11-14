Парадоксальная ипотека

ПОХОЖЕ, знаменитое правило биржевых игроков «покупай дешево, продавай дорого» в России пока не работает. Удивительное явление: цены на недвижимость находятся на пике. Дальше им – дорога вниз. Но население, вопреки логике, не хочет дожидаться обвала. Напротив, оно занимает все больше и больше, чтобы купить сильно переоцененные квартиры.

Это подтверждает статистика выдачи ипотечных кредитов. Как сообщила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, за первые шесть месяцев 2007 г. рынок ипотеки в России вырос на 60% и превысил 200 млрд. рублей.

МЭРТ предсказывает дальнейший взрывообразный рост ипотеки. По прогнозу министерства, к 2010 г. объем выданных кредитов превысит 1 ­трлн. рублей. Правда, с чем связан такой оптимизм – остается неясным. Сейчас купить жилье по ипотеке могут только 13% россиян. Остальным оно просто не по карману.

Но не исключено, что прогноз министерства сбудется. Если цены на квартиры рухнут, они станут доступны гораздо большему количеству людей. И тогда население активнее потянется за кредитами.