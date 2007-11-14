Иностранцы скупили четверть российских банков

НЕ ТАК давно «Аргу­менты неделi» сделали прогноз о будущем российской банковской системы. Через 5–7 лет она преобразится до неузнаваемости. Мелких банков почти не останется. Половина капитала сосредоточится в руках нескольких крупнейших государственных банков. Оставшиеся 50% достанутся иностранцам.

Наше предсказание начинает сбываться. Иностранные финансисты все активнее внедряются в российскую банковскую систему через скупку активов. По словам зампреда Центробанка Виктора Мель­ни­кова, «доля нерезидентов в совокупном капитале российских банков достигла 22%». Два года назад этот показатель не превышал 8%. Так что темпы, с которыми «варяги» захватывают российские банки, только нарастают.