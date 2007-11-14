А вот и коррекция!

На фондовом рынке началась долгожданная коррекция. Перелом произошел под выходные.

ДОЛГОЕ время бури, бушевавшие на мировых фондовых рынках, почти не доносились до наших бирж. Залогом благополучия был рост цен на нефть. Но сейчас «черное золото» притормозило, так и не добравшись до заветной черты в 100 долл. за баррель. «Топливо» для разогрева кончилось, вот индексы и пошли вниз.

Во вторник индекс РТС упал с пятничных 2300 до 2222 пунк­тов. Значительная коррекция произошла в нефтяном секторе. «Татнефть» за неделю сдала на 3,9%, «Транснефть» – на 1,38%.

Из голубых фишек рос только «Газпром». За неделю его акции подорожали на 3,1%. Впрочем, во вторник и они потеряли 1% стоимости.

Перспективы роста бумаг неф­тяных компаний выглядят туманно. В условиях сохраняющейся неопределенности с сырье­выми компаниями, инвесторы проявляют повышенный интерес к другим секторам. Все более популярен рынок телекоммуникаций.

По мнению аналитиков, скоро фондовые индексы стабилизируются. Нефть не подешевеет, а спрос на акции постепенно нарастает. Так что котировки начнут медленно, но верно разогреваться. Несмотря на нынешнюю коррекцию, радикального падения точно не будет.