Продовольственная безопасность – нам по силам!

«Мы последовательно в последние годы настаиваем на том, что есть такое понятие, и оно признано в мире, как «продовольственная безопасность и независимость», – говорит министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. – Сократив на 50% по отношению к 1990 г. производство животноводче­ской продукции, мы грубо «подсели на иглу» импорта. Товарный рынок мяса зависит от импорта более чем на 40%, молочных продуктов – более чем на 25%. Ряд моих коллег-министров считают, что важно иметь деньги, а продовольствие мы купим. Сегодня ситуация такова, что мы имеем деньги, но продовольствие в мире дорожает, а своего нам не хватает».



Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» призван снизить зависимость России от импорта продуктов.

УРОВЕНЬ продовольственной безопасности России с начала 90-х годов последовательно снижался. Если в 1990 г. мы импортировали 12% мяса, в 1999-м – 30%, то в 2006 г. – более 40%. По данным статистики, россияне в прошлом году потребили 8,2 млн. тонн мяса. Из них 5,1 млн. тонн – собственная продукция, и 3,1 млн. тонн – импорт. Но с началом реализации нацпроекта ситуация впервые в новейшей истории России стала наконец меняться в позитивную сторону. Главное, чего удалось добиться, – стабилизировалось поголовье крупного рогатого скота, которое в предыдущие годы последовательно сокращалось. Так что, к 1 января 2008 г. рост производства животноводческой продукции в сравнении с 2005 г. запланирован по мясу – на 107%, по молоку – на 104,5 %. На деле рост по мясу будет в 2 раза выше запланированного – 114%.

У нас сегодня существует серьезный перекос в сельхозпроизводстве. Продукция животноводства составляет около 40%, а растениеводства – 60%. Но это ненормальное соотношение! В процентах все должно быть ровно наоборот – в пользу животноводческой продукции.

– Вообще это некий парадокс, что мы экспортируем 12–15 млн. тонн зерна, а затем завозим более 2 млн. тонн мяса, – считает министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. – Ведь если посчитать, получится, что мы через импортное мясо и молочную продукцию обратно завозим в страну примерно те же самые 12–15 млн. тонн зерна! Потому что зерно является основой для получения животноводческой продукции.

В России за последние годы по разным причинам выпало из оборота 20 млн. га пашни. Это существенный резерв. И едва пошел рост производст­ва животноводческой продукции – во многих регионах пашня стала возвращаться в сельскохозяйственный оборот. При таких темпах, по подсчетам главы Минсельхоза, в течение 3–4 лет вся земля, которая имеет экономический потенциал, будет возвращена в оборот. В этом случае Россия подойдет к производству зерна порядка 100 млн. тонн ежегодно.

Многие эксперты, по словам министра, все убедительнее предсказывают, что в ближайшее время произойдет серьезная переоценка сельскохозяйственного потенциала нашей страны. Наиболее четко это понимаешь, сопоставляя две цифры: на территории России живет всего 2% населения планеты и при этом находится 9% мировой продуктивной пашни. Занятная информация к размышлению о том, сколько мы вообще могли бы производить продоволь­ствия... У страны есть все возможности для того, чтобы не только полностью обеспечить собственную продовольственную независимость, но и сделать экспорт продовольствия солидной статьей бюджетных доходов. Решение тут одно, и оно лежит на поверхности: необходимо на деле восстанавливать свое сельскохозяйственное производство.

– Для этого у нас есть все условия и сейчас, похоже, мы подходим к тому, что будет существенно переоцениваться роль сельского хозяйст­ва, – говорит Алексей Гордеев. – Мы вносили предложения в «Закон о продовольственной безопасности», ставили это вопрос на Совете безопасности. Смысл этих пугающих и одновременно красивых фраз о продовольственной безопасности заключается в следующем: государство обязано, и это одна из главных функций, обеспечить физическую и экономическую доступность наших граждан к продовольствию в любом месте и в любое время.

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» помог не только сломать негативную динамику в сельскохозяйственном производстве. По большому счету он запускался в реализацию именно для обеспечения продовольственной независимости страны. И показал, что скорое достижение этой безопасности России вполне по силам.