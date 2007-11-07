Платежи сыграли в ящик

12 ноября настанет «судный день» для систем моментальных платежей. В полночь отключится большинство «железных ящиков», в которые миллионы россиян засовывают купюры, чтобы заплатить за телефон, коммуналку и Интернет. Мгновенные платежи откажутся принимать и в киосках, салонах связи, на кассах супермаркетов. Спустя несколько недель система заработает вновь. Ошарашенные клиенты увидят, что вместо привычных 0–5% комиссии нужно отдать уже 10–15%. Что происходит?

Капкан для «автоматчиков»



НАДВИГАЮЩИЙСЯ кризис спровоцировал Центробанк. Он потребовал, чтобы до 12 ноября все системы мгновенной оплаты срочно заключили договоры с банками. Кара за неисполнение – отзыв лицензии. Напуганные хозяева автоматов ринулись в банки. Но оказалось, что те отнюдь не рвутся распахнуть объятия перед конкурентами. Вот «автоматчики» и оказались в ловушке. Без договоров работать нельзя, а заключить их не с кем.

Чем это грозит населению? Прежде всего резко сократится число точек, в которых можно быстро пополнить сотовый счет, заплатить за квартиру, погасить взнос по кредиту. По масштабам надвигающееся бедствие сродни тому, что разразилось на рынке алкоголя позапрошлым летом.

Дело в том, что на «поляне» моментальных платежей теснится несметное число фирм и фирмочек. У кого-то 5–10 автоматов, у других – десятки тысяч. Но независимо от размера компаний банковские договоры есть буквально у двух-трех. Остальные владельцы «железных ящиков», по сути, работают на птичьих правах.

Такую возможность им подарила Госдума. Год назад депутаты приняли поправки в закон о банковской деятельности. Цель была благой. Депутаты хотели избавить население от необходимости «по мелочам» стоять в очередях в банках и почтовых отделениях. Чтобы сделать услугу массовой, владельцам платежных терминалов разрешили работать без банковской лицензии.

Правда, в законе оговаривалось, что так называемый агентский договор с банком все-таки нужен. Это разумное требование. Если в цепочке платежей нет банка, как государство сможет контролировать потоки наличности?

Но владельцы терминалов в массовом порядке это правило проигнорировали. По их мнению, «лишний посредник» не нужен, он только делает услуги дороже. Большинство систем платежей работают на основании прямых договоров с сотовыми операторами и коммунальными службами.

До недавнего времени ЦБ закрывал глаза на эти нарушения. Наши источники в ведомстве объясняют, что хотели дать «моментальному» бизнесу окрепнуть. Сейчас отсрочка истекла.



Генераторы «черного нала»



МОЖНО предположить, что после 12 ноября поднимется немалый шум. Многие обвинят Центробанк в том, что он «зарегулировал» перспективный рынок.

Но все не так просто. При внимательном рассмотрении у этой истории обнаруживается двойное дно. В действительности под вывеской многих «платежных систем» в стране развернулась громадная полукриминальная сеть, генерирующая огромные потоки «черного нала».

Суть такова. Как известно, в России существует огромный спрос на услуги по обналичиванию денег. На этой операции еще недавно специализировались десятки мелких банков. Их клиенты платили обналиченными деньгами «черные» зар­платы, уводили доходы от налогов, давали ими взятки.

Но в последние годы Росфинмониторинг объявил войну этому нелегальному бизнесу. У банков стали отбирать лицензии. Система, построенная на «черном нале», зашаталась.

Конечно, услуги по обналичиванию никуда не делись. Но они ушли в подполье, их стоимость многократно возросла. Сейчас за такую операцию на «черном» банковском рынке берут от 10 до 15%.

А это уже сопоставимо с величиной налогов. Многим компаниям поневоле пришлось задуматься, не пора ли отказаться от «черных и серых схем». Бизнес начал постепенно вытягиваться из тени, зарплаты вроде бы стали белее…

И тут Госдума отпустила удила. Платежные автоматы оказались идеальными генераторами «черного нала».

Как правило, их владелец держит некую безналичную сумму на счету сотового оператора. Когда проходит платеж, деньги списываются с этого безналичного счета. А у хозяев платежных «ящиков» тем временем на руках скапливаются мешки наличности.

Что с ними делать? Многие нашли им отличное применение. Бумажные деньги в России в определенных кругах ценятся гораздо выше «безналичных». Вот владельцы некоторых систем мгновенной оплаты и вышли на «черный рынок», начав приторговывать «налом». Они потеснили «старую гвардию». По нашим данным, «автоматчики» демпингуют и берут с клиентов не 15%, а 5–7%.

И в этой системе невольно задействована почти вся страна. Мы платим и платим – они все обналичивают. По оценке зампреда Банковского комитета Госдумы Павла Медведева, оборот только пяти крупнейших операторов систем моментальных платежей превысил 300 млрд. рублей. 90% «моментальных» денег гуляет на «черном рынке». Так что, прикрыв эту лазейку, Центробанк окажет стране немалую услугу. А кто подумает о нас – плательщиках? 15% комиссии – многовато будет…