Платежи сыграли в ящик
№ 45(79) от 07.11.2007 [«Аргументы Недели », Отдел экономики ]
12 ноября настанет «судный день» для систем моментальных платежей. В полночь отключится большинство «железных ящиков», в которые миллионы россиян засовывают купюры, чтобы заплатить за телефон, коммуналку и Интернет. Мгновенные платежи откажутся принимать и в киосках, салонах связи, на кассах супермаркетов. Спустя несколько недель система заработает вновь. Ошарашенные клиенты увидят, что вместо привычных 0–5% комиссии нужно отдать уже 10–15%. Что происходит?
Капкан для «автоматчиков»
НАДВИГАЮЩИЙСЯ кризис спровоцировал Центробанк. Он потребовал, чтобы до 12 ноября все системы мгновенной оплаты срочно заключили договоры с банками. Кара за неисполнение – отзыв лицензии. Напуганные хозяева автоматов ринулись в банки. Но оказалось, что те отнюдь не рвутся распахнуть объятия перед конкурентами. Вот «автоматчики» и оказались в ловушке. Без договоров работать нельзя, а заключить их не с кем.
Чем это грозит населению? Прежде всего резко сократится число точек, в которых можно быстро пополнить сотовый счет, заплатить за квартиру, погасить взнос по кредиту. По масштабам надвигающееся бедствие сродни тому, что разразилось на рынке алкоголя позапрошлым летом.
Дело в том, что на «поляне» моментальных платежей теснится несметное число фирм и фирмочек. У кого-то 5–10 автоматов, у других – десятки тысяч. Но независимо от размера компаний банковские договоры есть буквально у двух-трех. Остальные владельцы «железных ящиков», по сути, работают на птичьих правах.
Такую возможность им подарила Госдума. Год назад депутаты приняли поправки в закон о банковской деятельности. Цель была благой. Депутаты хотели избавить население от необходимости «по мелочам» стоять в очередях в банках и почтовых отделениях. Чтобы сделать услугу массовой, владельцам платежных терминалов разрешили работать без банковской лицензии.
Правда, в законе оговаривалось, что так называемый агентский договор с банком все-таки нужен. Это разумное требование. Если в цепочке платежей нет банка, как государство сможет контролировать потоки наличности?
Но владельцы терминалов в массовом порядке это правило проигнорировали. По их мнению, «лишний посредник» не нужен, он только делает услуги дороже. Большинство систем платежей работают на основании прямых договоров с сотовыми операторами и коммунальными службами.
До недавнего времени ЦБ закрывал глаза на эти нарушения. Наши источники в ведомстве объясняют, что хотели дать «моментальному» бизнесу окрепнуть. Сейчас отсрочка истекла.
Генераторы «черного нала»
МОЖНО предположить, что после 12 ноября поднимется немалый шум. Многие обвинят Центробанк в том, что он «зарегулировал» перспективный рынок.
Но все не так просто. При внимательном рассмотрении у этой истории обнаруживается двойное дно. В действительности под вывеской многих «платежных систем» в стране развернулась громадная полукриминальная сеть, генерирующая огромные потоки «черного нала».
Суть такова. Как известно, в России существует огромный спрос на услуги по обналичиванию денег. На этой операции еще недавно специализировались десятки мелких банков. Их клиенты платили обналиченными деньгами «черные» зарплаты, уводили доходы от налогов, давали ими взятки.
Но в последние годы Росфинмониторинг объявил войну этому нелегальному бизнесу. У банков стали отбирать лицензии. Система, построенная на «черном нале», зашаталась.
Конечно, услуги по обналичиванию никуда не делись. Но они ушли в подполье, их стоимость многократно возросла. Сейчас за такую операцию на «черном» банковском рынке берут от 10 до 15%.
А это уже сопоставимо с величиной налогов. Многим компаниям поневоле пришлось задуматься, не пора ли отказаться от «черных и серых схем». Бизнес начал постепенно вытягиваться из тени, зарплаты вроде бы стали белее…
И тут Госдума отпустила удила. Платежные автоматы оказались идеальными генераторами «черного нала».
Как правило, их владелец держит некую безналичную сумму на счету сотового оператора. Когда проходит платеж, деньги списываются с этого безналичного счета. А у хозяев платежных «ящиков» тем временем на руках скапливаются мешки наличности.
Что с ними делать? Многие нашли им отличное применение. Бумажные деньги в России в определенных кругах ценятся гораздо выше «безналичных». Вот владельцы некоторых систем мгновенной оплаты и вышли на «черный рынок», начав приторговывать «налом». Они потеснили «старую гвардию». По нашим данным, «автоматчики» демпингуют и берут с клиентов не 15%, а 5–7%.
И в этой системе невольно задействована почти вся страна. Мы платим и платим – они все обналичивают. По оценке зампреда Банковского комитета Госдумы Павла Медведева, оборот только пяти крупнейших операторов систем моментальных платежей превысил 300 млрд. рублей. 90% «моментальных» денег гуляет на «черном рынке». Так что, прикрыв эту лазейку, Центробанк окажет стране немалую услугу. А кто подумает о нас – плательщиках? 15% комиссии – многовато будет…
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