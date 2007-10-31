Строительный бум
№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В РОССИИ нарастает строительный бум. По данным Росстата, с января по сентябрь построено на треть больше жилья, чем за тот же период 2006 года. Строители сдали 376 тыс. квартир общей площадью 34 млн. кв. метров.
Правда, бум наблюдается только в 8 регионах. Пятая часть жилья возведена в Москве и Московской области. Еще 27% приходится на шесть крупнейших регионов, среди которых Санкт-Петербург, Тюмень и Краснодарский край. А вот в остальных восьмидесяти субъектах федерации квартиры пока строятся вяло.
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