РАО «ЕЭС» устроило себе очень дорогие похороны

В РОССИЙСКОЙ энергетике произошло эпохальное событие – РАО «ЕЭС» ликвидируется. Это решение одобрено большинством акционеров на внеочередном собрании. Летом 2008 г. госмонополия распадется на 23 частные компании.

Ликвидация РАО «ЕЭС» оказалась весьма затратным мероприятием. Во-первых, начальство себя не обидело. Выс­ший менеджмент, 16 членов правления, напоследок получат 0,5% акций. Сейчас этот пакет стоит более 250 млн. долларов.

Неплохой «ликвидационный» бонус получат и сотрудники центрального офиса (в нем работают 690 человек). Половине из них выплатят от одной до двух годовых зарплат. Максимальный размер «последней премии» в отдельных случаях превысит 250 тыс. долларов. Остальные получат зарплаты за 4–8 месяцев. Эта акция обойдется монополии примерно в 40 млн. долларов.

Во-вторых, неплохую прибавку к капиталам получат акционеры РАО «ЕЭС». Те из них, кто проголосовал за реорганизацию, станут владельцами бумаг наиболее доходных из 23 компаний, в которые преобразуется РАО «ЕЭС».

«Золотые горы» пообещали и воздер­жавшимся при голосовании, а это более 20% акционеров. Монополия обязалась выкупить их бумаги по цене, превышающей рыночную. В общей сложности «молчуны» могут потребовать за свои бумаги 14 млрд. долларов. Правда, закон позволяет ведомству Чубайса потратить на выкуп не более 10% активов, или 110 млрд. рублей.