//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Бельевой порог

Слухи о гибели отечественного текстиля сильно преувеличены

№ 44(78) от 31.10.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Константин ГУРДИН ]

Бельевой порог

Недавно чиновники и крупнейшие представители российской текстильной промышленности собрались за круглым столом. Обсуждали проблемы индустрии. Рефреном звучали жуткие слова: «российский легпром – потенциальный покойник». Трудно сказать, зачем множество уважаемых людей морочили друг другу голову. В действительности этот «покойник» живее всех живых.

Хлоп­чато­бумаж­ные миражи

Многие расхожие представления о российской текстильной промышленности не выдерживают никакой критики. Считается, что эта отрасль переживает затяжной кризис, а сотни предприятий влачат жалкое существование. Об этом твердят представители индустрии. Та же мысль засела и в головах некоторых высокопоставленных чиновников. Они регулярно порываются потратить немалые бюджетные деньги на срочную помощь «погибающим».

На самом деле российская текстильная промышленность стоит на ногах более чем уверенно. Третий год подряд она растет быстрее любой другой обрабатывающей отрасли. Предприятия-лидеры увеличивают производ­ство на 30–50% в год. Какой уж тут кризис? Характерный пример: среди десятков вузов города Иваново самый большой конкурс – в Текстильную академию! Студенты, посвятившие себя «ткацкому ремеслу», могут быть уверены в своем будущем.

Но мифы о плачевном положении множатся. Например, утверждается, что российский рынок завален дешевыми китайскими тканями, задавившими отечественного производителя. На деле же сами китайцы в беседах убедительно доказывают, что их товар нашему не конкурент.

Это подтверждают и данные российских текстильщиков. По словам гендиректора компании «Нордтекс», себестоимость российского текстиля ниже, чем у китайского. «В России энергия дешевле, чем в Китае. Кроме того, там покупают хлопок на 20% дороже, чем мы. А ведь на него приходится половина стоимости готовой ткани», – добавляет президент холдинга «Русский текстиль» Владимир Столяров.

Еще один миф. Инвестировать в российскую текстильную отрасль невыгодно. Это утверждение опровергли аналитики агентства IRG, оценивавшие перспективы индустрии по заказу Минпромэнерго. Они признали ее третьей по привлекательности инвестирования после ТЭКа и торговли.

Потерянный рай

И все-таки дыма без огня не бывает, да и с фактами не поспоришь. «Голые цифры» в целом не радуют. За 15 лет производст­во в нашей текстильной промышленности сократилось почти вдвое. Спрос на текстиль в России громадный. По данным Минпромэнерго, он превысил 50 млрд. долларов в год. Но 80% товара на рынке – импорт.

Значит, все же кризис? Однако прежде чем сокрушаться о потерянном «текстильном рае», стоит уточнить, «был ли мальчик»? Дело в том, что советская легкая промышленность, по мировым меркам, никогда не была конкурентоспособной. Производство ориентировалось на массовый выпуск простых и дешевых материалов для заводской спецодежды и нужд Минобороны. А населению шили «из того, что было».

В СССР производили десятки миллионов погонных метров так называемых суровых тканей. При рыночной экономике выяснилось, что заработать на них почти невозможно.

Например, в СССР производили десятки миллионов погонных метров так называемых суровых тканей. При рыночной экономике выяснилось, что заработать на них почти невозможно. Подвела и страсть к «доморощенным» стандартам. Например, у нас не выпускали текстиль в рулонах шире 80 сантиметров. Но из такого материала невозможно сделать шторы или комплект постельного белья, не сшивая из лоскутов.

Сейчас, когда у наших текстильщиков появились деньги на переоборудование, проблема «несовместимости» встала особенно остро. «Одна российская компания купила в Европе очень хороший швейный станок. Но он постоянно простаивает», – рассказывает председатель совета директоров компании «Альянс Русский текстиль» Зеин Ахабаев.

Европейская машина – настоящее чудо техники. На входе в нее заправляют рулон ткани, на выходе получают готовые комплекты белья. Проблема в том, что автомат работает с огромной скоростью – в час «выстреливает» километры продукции. Поэтому на входе в него должен идти непрерывный поток ткани, а российские прядильные машины не делают рулоны длиннее 80 метров. Сшивать же их просто не успевают…

Другая проблема – устаревшие производственные мощности. Многие предприятия работают в корпусах, построенных еще в XIX веке. В те времена топили углем и, чтобы обогреть фабрики, приходилось «запихивать» их в узкие многоэтажные здания.

Это обернулось боком. Современные текстильные станки рассчитаны на другие помещения – огромные ангары в один этаж. Установить такую технику в корпусах «старого образца» удается с трудом.

Спасательные комплекты

Но проблемы с несовместимыми «рулонами» и допотопными корпусами не относятся к разряду фатальных. Предприятия их постепенно решают. А те, кто не смог перестроиться, давно покинули рынок. Так что жалеть об утрате «советского наследия» не стоит. «Скончались» только нежизнеспособные производства. Например, в Европе тоже давно не осталось заводов-гигантов, «заточенных» под выпуск «простых» тканей. Это дешевое сырье тамошние производители закупают в Азии, а сами зарабатывают на гораздо более прибыльной покраске.

Вот и в России на месте обан­кротившихся фабрик выросло новое поколение текстильщиков, способное потягаться и с европейцами, и с азиатами. Правда, пока бои идут только на внутреннем рынке – уж больно далеко в глубь нашей территории забрались «враги».

В стране работают несколько крупных отечественных холдингов. Они обновили производство. Регулярно прикупают предприятия из числа тех, что дышат на ладан, и строят собственные новые заводы. У каждого холдинга своя стратегия, но всех их объединяет интерес к… комплектам постельного белья. Дело в том, что этот товар стал той связующей нитью, на которой выжившие производители спустились из окна горящего советского легпрома.

Еще семь лет назад стало ясно, что на рынке остро не хватает комплектов белья стоимостью от 300 до 1,5 тыс. рублей.

А спрос на них оценивается более чем в 50 млрд. руб. в год. Так что «бельевой» расчет прост. Сшить комплект из готовой ткани – дело немудреное. В то время как производст­во ситцев и «сурового» полотна приносит от силы 2% прибыли, на наволочках и пододеяльниках можно получить более 100%.

К тому же иностранцы этот рынок в России «прохлопали». Китайцы предлагают дешевые комплекты низкого качества, а турки и европейцы просят за свой товар слишком высокую для среднего россиянина цену.

Не ситцем единым

Вот наши текстильщики и ринулись наперебой осваивать перспективную бельевую нишу.

И одержали безоговорочную победу. Доля импорта на рынке белья за три года снизилась с 60 до 30%. Золотым дном оказался и пошив спецодежды. Занятие это не особо хлопотное, а заказы от крупных компаний и госструктур приносят до 50 млрд. руб. в год.

Итак, откуда же взялось устойчивое мнение о перманентном «крахе» нашей текстильной промышленности? Прежде всего разговоры о «бедственном положении» выгодны самим производителям. Часть из них привыкла издавать постоянные стоны по поводу угрожающего положения дел в индустрии. Тем самым компании дают понять чиновникам, что им, конечно, «плохо», но на господдержку они всерьез не рассчитывают. А власти в свою очередь денег не дают, зато на многое закрывают глаза. Например, ряд предприятий Ивановской области по-прежнему работает по «серым» схемам. От этой игры в поддавки пора уходить. Иначе и впрямь, заигравшись, можно забыть о главном и окончательно упустить рынок.

Текстиль пошел в рост

Но одними шинелями и пододеяльниками сыт не будешь. Заводам нужно осваивать выпуск более качественных и дорогих тканей. Для этого необходимо менять оборудование.

Когда узнаешь, насколько удачно наш «гибнущий» легпром справляется с этой задачей, разговоры о его «крахе» и вовсе вызывают смех. Текстильным холдингам хватает денег не только на обновление старых заводов, но и на строительство новых.

Например, компания «Нордтекс» вложила 24 млн. долл. в возведение современного ткацкого производст­ва, оснастив его собственной ТЭЦ. «Волжская текстильная компания» сначала реанимировала обанкротившийся «Чебоксарский ХБК», а недавно объявила о планах инвестировать 3 млрд. руб. в четырехкратное увеличение мощностей.

«Альянс Русский текстиль» (АРТ) закончил полное переоборудование семи своих предприятий. В наследство к первому приобретению – «Тейковскому ХБК» компания получила полуторагодичные долги по зарплате и многочисленные суды с кредиторами. Уже в 2001 году долги погасили. У холдинга даже нашлись сред­ства на покупку обанкротившегося «Камышинского комбината» (некогда крупнейшей текстильной фабрики Европы). Сейчас оборот АРТ растет на 30% в год, он расширил ассортимент тканей с 7 до 40 видов, построил три новых предприятия, включая завод по производству хлопка в Казахстане, и готовится выйти на IPO.

А уж какой замечательный производственный комплекс сформировался в якобы «депрессивной» Ивановской области! Сотрудничество основано на кооперации местных текстильных и швейных компаний. Одни производят ткань, другие создают из нее модные коллекции. «Нам стало не хватать своих швейных фабрик, да и работников тоже. Поэтому задумались о передаче заказов «на сторону». В результате за короткий период в Ивановской области появилась масса небольших мобильных швейных предприятий», – рассказывает председатель правления компании «Промышленная группа Роско» Дмитрий Сиганов. Всем бы такого «упадка».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...

//В мире

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, ранее занимавший должность командующего сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе, назвал следующего кандидата на выход из состава украинского государства.

//Экономика

Тольяттинский Банк развития технологий и сбережений лишён лицензии

Тольяттинский Банк развития технологий и сбережений лишён лицензии

Тольяттинский Банк развития технологий и сбережений проводил незаконные финансовые операции, в связи с чем Банк России отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

СМИ: в США испытают запрещенные ДРСМД ракеты

СМИ: в США испытают запрещенные ДРСМД ракеты

В СМИ сегодня появилась информация о том, что в США в этом году будут проведены испытания ракет, которые были запрещены более 30 лет Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

//В мире

Еще в нескольких странах запретили полеты Boeing 737 MAX 8

Еще в нескольких странах запретили полеты Boeing 737 MAX 8

Полеты Boeing 737 MAX 8 были запрещены еще в нескольких странах мира. Это произошло после заявления компании-производителя, которая призвала временно отказаться от эксплуатации пассажирских самолетов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Депутатская неприкосновенность: за что могут лишиться иммунитета «слуги народа»?

Депутатская неприкосновенность: за что могут лишиться иммунитета «слуги народа»?

Во многих странах существует неприкосновенность депутатов. Что сие значит? Защита от возможного преследования за высказанное мнение, результат голосования или иную депутатскую деятельность. Существует ли неприкосновенность депутатов Европарламента? Наш спецкор решил это выяснить.

//Общество

Онколог назвал возраст, в котором люди чаще всего болеют раком

Онколог назвал возраст, в котором люди чаще всего болеют раком

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Дмитриевич Каприн рассказал, в каком возрасте люди чаще всего болеют раковыми заболеваниями.

//Общество

Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет до +9 градусов

Синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет до +9 градусов

Синоптики рассказали, когда москвичи могут ожидать потепления до 9 градусов выше нуля. Соответствующую информацию утром в четверг, 14 марта, предоставили специалисты Гидрометцентра России.

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Новости партнеров

//Политика

В Северной столице готовятся к выборам губернатора

В Северной столице готовятся к выборам губернатора

В АП началась подготовка предвыборной кампании в сетях Интернета, включая Telegram-каналы. Этому уделяется пристальное внимание. Работа идёт при непосредственном руководстве С. Кириенко. Говорят, что по его указанию создаётся некий «Институт развития Интернета».

//Политика

Запад подозревает, что Китай меньше, чем хочет казаться

Запад подозревает, что Китай меньше, чем хочет казаться

Стремительный рост экономики Китая серьёзно напугал Запад. В Вашингтоне не хотят уступать Поднебесной 1-е место в мире по ВВП и скатываться вниз с вершины даже на одну ступеньку – на кон поставлено будущее страны, которое многие эксперты США оценивают как туманное.

//Новости СМИ2

//Политика

Россия защитила Азовское море без единого выстрела

Россия защитила Азовское море без единого выстрела

Американские эксперты и политики не могут успокоиться после того, как В. Путин рассказал о новейшем российском оружии. СМИ США убеждают своих граждан в том, что заявлениям Кремля не стоит верить – мол, возможности армии России сильно преувеличены для пропаганды.

//Общество

Сергей Скрипаль – слуга трёх господ

Сергей Скрипаль – слуга трёх господ

Исполнился год с того момента, когда имя бывшего сотрудника ГРУ и британского шпиона Скрипаля стало знакомо всему миру. Но до сих пор причины его отравления якобы отравляющим веществом «Новичок» в английском городке Солсбери остаются на уровне слухов и предположений.

//ВПК

Армия научилась вызывать галлюцинации

Армия научилась вызывать галлюцинации

Новость об установке на новейших фрегатах «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» станции визуально-оптических помех «Филин» широко обсуждается на Западе. Дело в том, что на днях по дороге в Средиземноморье «Горшков» принял участие в учениях очень близко от английских берегов.

//Общество

Очередь на вылет

Очередь на вылет

В мире самолётов, моторов и лётчиков последнее время происходят события, требующие принятия безотлагательных решений. Налицо факт – кадровый голод среди лётного состава в Военно-воздушных силах. А тут ещё и две катастрофы с американским Boeing 737 MAX-8 в Индонезии и Эфиопии.

//Общество

Никто не хотел уезжать

Никто не хотел уезжать

Трудно найти более противоречивую тему, чем эмиграция из России. «Валят валом, и ещё полстраны на чемоданах сидит» – утверждают одни эксперты. «Статистику отъездов делают узбеки с российским паспортом, а из развитых стран Запада наши возвращаются с плачем»...

//Экономика

Где они – семь триллионов «Газпрома»?

Где они – семь триллионов «Газпрома»?

12 марта глава «Газпрома» А. Миллер на встрече с президентом держал ответ по поводу газификации регионов. Он представил благостную картину, точнее, так могло показаться со стороны. Как повелось в практике «Газпрома», про самое интересное глава корпорации умолчал.

//Новости партнеров

//Экономика

Небывалый подход

Небывалый подход

Зерновой урожай в 2018 г. был хороший, но не рекордный, зато Росрыболовство подвело итоги за 2018 год: добыча рыбы оказалась самой большой за 26 лет. В прошлом году природа подарила России необычайно крупные подходы лосося, сардины и скумбрии на Дальнем Востоке.

//Общество

МИ-6 и пылесос, или Не так страшен чёрт, как его малюют

МИ-6 и пылесос, или Не так страшен чёрт, как его малюют

Сколько ужасов в последнее время я наслушался об Англии и её разведке: и к Ивану Грозному подкатывались, и императора Павла кокнули, и контрольный выстрел в Распутина произвели, ну а в советский период «англичанка гадила» особо

//Общество

Венесуэла – кибернетические войны стали реальностью

Венесуэла – кибернетические войны стали реальностью

В Венесуэле случился масштабный блэкаут – на момент написания этого материала его последствия до сих пор полностью не устранены. Без электричества осталась большая часть страны – 23 из 24 штатов. По версии властей Венесуэлы, причиной этого стала кибератака США. Что же случилось?

//Общество

Пропаганда вместо развития

Пропаганда вместо развития

В 2018 г. в России перестало существовать Министерство образования и науки. Вместо него появилось Министерство просвещения, в ведении которого оказались все школы, колледжи и лицеи, и Министерство науки и высшего образования, ставшее начальством для вузов. Первые шаги нового ведомства подкрепили худшие опасения.

//Культура

Странный парень – Иосиф Джугашвили

Странный парень – Иосиф Джугашвили

Ведь говорил товарищ Сталин товарищу Булгакову, который задумал писать пьесу «Батум»: все молодые люди одинаковы, не надо писать о молодом Сталине. Но Александринский театр пошёл наперекор воле вождя, и на его сцене состоялась премьера спектакля «Рождение Сталина».

//Культура

Я мечтала строить самолёты

Я мечтала строить самолёты

Людмила ЧУРСИНА окончила Театральное училище имени Щукина. С 1984 г. работает в Театре Российской армии. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Донская повесть», «Виринея», «Щит и меч», «Угрюм-река», «Олеся», «Орлова и Александров»

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины
2

Россия защитила Азовское море без единого выстрела
3

В Киеве огласили «космическую» цифру потерь ВСУ за четыре года войны в Донбассе
4

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи
5

В Северной столице готовятся к выборам губернатора

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры