Прощай, китайский ширпотреб

В Пекине прошел очередной XVII съезд правящей коммунистической партии – КПК. Российское ТВ показало стандартную картинку съезда, но о решениях наших китайских друзей мы так и не узнали. А их реализация в ближайшие 10–15 лет не только изменит сам Китай, но и серьезно повлияет на положение в России. Во всяком случае – экономическое.

СЪЕЗД, как всегда, проходил в условиях жесткой конспирации. Все 2127 делегатов и обслуживающий персонал не могли покидать здание гостиницы.

С докладом выступил председатель КПК Ху Цзиньтао. Он-то и объявил, что отныне в Поднебесной будут господствовать две экономические концепции. Первая – «научного развития». Китай начнет отходить от модели роста экономики, основанной на массовом экспорте дешевых товаров. Китайцы планируют вкладывать гигантские деньги в разработку и внедрение в производство товаров, созданных по новейшим технологиям. Китайский ширпотреб в течение нескольких лет станет дефицитом.

Вторая концепция – «социальной гармонии». Она должна уберечь Китай от так называемых цветных революций. Главное здесь – увеличение внутреннего по­требления китайских товаров. Для этого будет введена пенсионная система для более чем 900 млн. китайцев, занятых в сельском хозяйстве. Сегодня у них пенсий нет. Они так и не вкусили плодов экономических реформ. Выход руководство КНР видит в создании среднего класса. Для этого будет усилена поддержка малого бизнеса.

Не менее важная задача – увеличить объем ВВП на душу населения с 856 долл. в 2000 г. до 3500 долл. в 2020 году. То есть покупательная способность среднего китайца резко возрастет.

Еще одно важное решение XVII съезда – постепенная ликвидация госмонополий. И здесь китайцы пошли по пути, противоположному нашему.

Спрашивается – а нам-то что с того? Специалисты говорят, что Россия в первую очередь ощутит на себе последст­вия нового курса Китая. Станет меньше дешевых китайских товаров. Высокотехнологичные китайские корпорации ринутся на российский рынок и за несколько лет завоюют у нас лидирующее положение в деревообрабатывающей и бумажной промышленности, производстве автомобилей… При этом вступление России в ВТО сделает невозможным процесс противодействия этой китайской экспансии. Особенно – в азиатской части страны.

Справится ли Китай с такими планами? Скорее всего – да. Огромные золотовалютные резервы этой страны решено отныне бросить на создание сверхсовременной экономики.

Так что в России скоро будут производить китайские пуховики. Как считают некоторые наши министры, на создание сверхсовременной промышленности, дорог, жилья у нас денег не хватает.