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ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМА

№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Павел РУДАКОВ ]

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМА
Буренки в ожидании перемен

 Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включает в себя три направления: «Ускоренное развитие животноводства», «Стимулирование развития малых форм хозяйствования» и «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе». Как реально будут решаться – и уже решаются – эти задачи? Давайте посмотрим.

 ЕСЛИ по продукции свиновод­ства и мясу птицы у нас идет быстрый и устойчивый рост, то с говядиной и молоком – прирост небольшой. «В стране реконструируется и строится более 2 тыс. новых животноводческих объектов, – говорит министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. – Но этого явно недостаточно: это количество надо как минимум утро­ить». Поэтому основной упор в ускоренном развитии животноводства предстоит сделать именно на этом «фронте»: технически перевооружить уже действующие животноводческие комплексы, ввести в эксплуатацию новые. Для этого в нацпроекте в 2007 г. выделяется 3,18 млрд. руб. доступных и долгосрочных кредитов.

 Также произойдет увеличение поставок в лизинг племенного скота, техники и оборудования для животноводства. На эти цели ежегодно из федерального бюджета выделяется 4 млрд. рублей. Из них 3 млрд. руб. будут направлены на закупки скота и 1 млрд. руб. — на закупки оборудования. Итого: ежегодно планируется поставлять на фермы 50 тыс. голов племенного скота и оборудование для создания 65 тыс. ското-мест.

 Привлечь и удержать на селе перспективные кадры – не менее важная задача. В конце концов кто-то должен с толком осваивать финансовые ресурсы, реализовывать нацпроект, поднимать село! Ведь не секрет, что в последние годы сельская молодежь всеми правдами и неправдами стремилась уехать – и уезжала в массовом порядке! – в город… По направлению «Обеспечение доступным жиль­ем молодых специалистов (или их семей) на селе» планируется ввод 1392,9 тыс. кв. м жилья и улучшение жилищных условий не менее 31,64 тыс. молодых специалистов (или их семей) на селе.

 Региональным бюджетам на финансирование «жилищных программ» для молодых специалистов на селе федеральный бюджет предоставит крупные субсидии – до 30% от стоимости жилья. Плюс к этому сами субъекты Российской Федерации дают на строительство (приобретение) жилья не менее 40% необходимых средств. Оставшиеся 30% собст­венных или заемных средств должен будет внести за молодого специалиста работодатель. «Это создаст условия для формирования эффективного кадрового потенциала агропромышленного комплекса, роста уровня жизни граждан России, проживающих в сельской местности», – считает министр Алексей Гордеев.

 На эти цели из федерального бюджета в 2006 г. было выделено 2 млрд. руб., столько же будет выделено и в текущем году. Это позволило в 2006-м построить (приобрести) 713,4 тыс. кв. м и обеспечить доступным жильем 16,2 тыс. молодых специалистов. В 2007 г. – соответственно 679,5 тыс. кв. м, а это значит, что 15,44 тыс. мо­лодых специалистов получат благоустроенные квартиры и дома.

 «В России сегодня – 255 тыс. фермерских и 18 млн. подсобных хозяйств, – докладывает глава Минсельхоза. – И фермеры наиболее активно включились в реализацию национального проекта». Министр подчеркивает, что до начала реализации нацпроекта сель­скому малому бизнесу государство, кроме лозунгов и обещаний золотых гор, ничем не помогало. Теперь все изменилось, пошла реальная, а не словесная помощь. По направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» планируется увеличение к 2008 г. объема реализации продукции малыми сельскими хозяйствами на 6%. В абсолютных цифрах объем реализуемой ими продукции к 2008 г. составит около 124 млрд. рублей. Прежде всего, благодаря опять же увеличению и удешевлению кредитов. На эти цели федеральным бюджетом в 2007 г. выделяется 3,67 млрд. рублей.

 «Без развития крестьянско-фермерских хозяйств общего роста сельского хозяйства в стране не добиться, – уверен Алексей Гордеев. – В селе есть место для малого бизнеса, особенно если посмотреть, как реализуется приоритетный национальный проект. Именно крестьянско-фермерские хозяйства наиболее активно вошли в этот проект и дают самые высокие темпы роста».

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