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ЗАЧЕМ ЮГРЕ ИНВЕСТОРЫ

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ЗАЧЕМ ЮГРЕ ИНВЕСТОРЫ

 В столице Ханты-Мансийского автономного округа завершился 4-й инвестиционный форум «Югра-2007». Инвест-проекты представляли на форуме 400 бизнесменов из 10 стран. Подписаны инвестиционные соглашения на 80 млрд. рублей.

Для кого строим

 НОЧЬ в Ханты-Мансийске, столице Югры, мало чем отличается от ночной жизни крупных городов средней полосы. Молодежь после работы бежит на дискотеку. Визг тормозов и рев «тюнингованных» глушителей под окнами, мелкие аварии на перекрестках из-за вечерних заморозков. На отличных дорогах ставят рекорды неугомонные стрит-рейсеры. Город украшен и освещен, как Москва на Новый год. Нет ощущения маленького провинциального городка (по официальной статистике, в Ханты-Мансийске зарегистрировано чуть более 50 тыс. жителей).

 На вопрос, зачем нефтяному раю России инвестиции, ответ может дать любой человек, знакомый с демографической ситуацией в автономном округе. Совсем недавно, в сентябре, родился полуторамиллионный житель – Арсений Юмадилов. После Дагестана и Чечни регион прочно удерживает почетное 3-е место по рождаемости. За первые 9 месяцев этого года округ «прирос» на 8,4 тыс. юных граждан страны. И этим статистика Югры коренным образом отличается от общероссийской.

 Главная проблема молодых пап и мам – нехватка детских садов. Здесь говорят: прежде чем подать заявление на заключение брака в загс, запиши будущее чадо в детский сад – как раз очередь подойдет. Несмотря на ударные темпы строительства дет­ских дошкольных учреждений, в ближайшие несколько лет ситуацию не переломить. К тому же Югра – один из четырех регионов страны, где процедура ЭКО (экст­ракорпоральное оплодотворение) совершенно бесплатна. Здешним бездетным парам не надо искать 500 тыс. руб., чтобы попытать счастья обрести наследника.

 Ханты-Мансийский автономный округ знаменит своей биатлонной трассой мирового уровня. Сейчас в планах строительст­во закрытой трассы – для тренировок и соревнований в летнее время. Случись лютый сибир­ский мороз – не придется отменять соревнования и тренировки. Помимо «биатлонного царст­ва», спортсооружений и секций открыто столько, что между тренерами существует конкуренция за воспитанников – как в старые времена.

 Мигранты также стабильно добавляют в «демографическую копилку» автономного округа до 5 тыс. человек. Ежегодно. Многие едут сюда «на годик подзаработать», а остаются насовсем. Чемоданное настроение у большинства постепенно меняется на северный вектор жизни. И через 5–6 лет их патриотизм может служить эталоном даже для коренных жителей Югры.

 Карьерный рост здесь потрясающий. Раз! – и прошлогодний мелкий клерк уже занима­ет солидную должность ру­ководителя отдела. А почему нет? Кадровый голод вынуждает двигать вперед талантливых и энергичных. Сле­довательно, все – и правительство, и законодатели, и рядовые жители – просто обязаны думать о своем будущем, будущем своих детей.

Гримасы экономики

 ЭКОНОМИСТЫ и политики давно приучили всех к фразе – «Россия сидит на нефтяной игле!». Но что говорить про Ханты-Мансийский автономный округ, из недр которого извлекается 7,5% нефти, добываемой во всем мире? По словам губернатора Александра Филипенко, «вот-вот будет добыта 9-миллиардная тонна нефти». Понятно, что жителям Югры – всего 1% населения России – доходов от «черного золота» с лихвой хватило бы для вполне «сносного» существования и благополучной старости в южных регионах страны. Тем более что «вахтовый» метод давно отработан. Приехал – заработал – уехал. И так до бесконечности – пока нефть не закончится.

 Но постепенно пришло понимание – эти края могут быть комфортны для человека во все времена. Правда, при условии, что экономика региона станет независимой от нефтерублей. Для этого нужно, чтобы автономный округ стал производить конечный продукт и освободился от «импортозависимости». То же и с продовольствием – губернатор с сожалением констатирует: «Высокие цены определяются тем, что мы находимся в конце цепочки. Собственной продукции не более 15%». Остальное завозится с «большой земли». Необходимо формировать свою закупочную сеть, чтобы не зависеть от перепродавцов. А лучше – производить как можно больше продовольственных товаров на месте. Единовременные выплаты населению с низкими доходами кардинально ситуацию не меняют.

 Жизнь и возможности человека в этих краях не должны ущемляться слаборазвитой инфраструктурой. Сегодня, если ты при деньгах, устроить свой быт сможет каждый. А как быть небогатым бюджетникам? Их зарплаты, даже с учетом северных надбавок, не хватит на регулярные вояжи в столицы и отдых за рубежом. «Повышение качества жизни – это появление возможности выбора. Между дорогим и дешевым, а затем и внутри дорогих и дешевых сегментов», – утверждает Кирилл Морозов, зампредседателя Правительства автономного округа по вопросам инвестиций и инноваций.

 Пока, если пройтись по улицам Ханты-Мансийска, дорогой сегмент на виду. Традиционные северные «деревяшки», дома барачного типа, неизбежно уступают место суперсовременным конструкциям из бетона, кирпича и стали. Даже хрущевские пятиэтажки реконструированы так, что только специалист способен отличить их от новостроек. С надстроенным 6-м этажом, под нарядной металлочерепичной крышей, утепленный и обшитый снаружи сайдингом дом очень похож на элитное жилье. Но это тоже вчерашний день. Сегодня здесь строят жилые кварталы и общественные здания порой покруче, чем в Москве.

Заманиловка

 ВСЯЧЕСКИ завлекают в Югру малый и средний бизнес. Программ множество, а присутствие «среднего класса» в регионе не слишком заметно. Фонд поддержки предпринимательства Югры представил на инвестиционном форуме замечательные проекты, но очереди из желающих окунуться в бурные воды бизнеса не наблюдается. Зато те немногие, кто воспользовался услугами фонда, такие как фермерское хозяйство «Богдашка», сейчас не сходят со страниц местной прессы и благополучно развиваются.

 «Неужели у вас можно получить исходную документацию и разрешение на строительство по-честному, по закону?» «Да, только так», – отвечают в компании «Главстрой» в Югре. «Не может быть!» – «Может». Теперь ОАО «Главстрой» готовится вложить собственные средства в производство стройматериалов на территории Югры.

 Кирилл Морозов, от лица правительства автономного округа, подписывал это соглашение с нескрываемым удовольствием. «Реализуя подобные проекты, мы, таким образом, собираем на своей территории всю цепочку стройматериалов, необходимых для строительства доступного жилья.

 И тем самым идем по пути замещения дорогостоящих привозных материалов. Все это будет способствовать удешевлению стоимости квадратного метра», – пояснил он.
Нельзя не сказать об одном из самых амбициозных планов – строительстве в Ханты-Мансийске башни-небоскреба «Югра». Соглашение о его возведении было заключено раньше, на инвестфоруме в Санкт-Петербурге. Но на выставке инвест-проектов макет был также продемонстрирован. Самое высокое здание Сибири! И очень эффектное. Автор, знаменитый архитектор Норманн Фостер, разместил 289-метровый кристалл на холме, в окружении нетронутой тайги. Бесспорно, это даст дополнительный толчок бизнес-активности в регионе. Но кто заполнит 161 тыс. кв. метров? Видимо, у правительст­ва автономного округа есть какой-то секрет и знание – негативный опыт Казани в этом смысле показателен. До 40% офисных площадей, возведенных к празднованию 1000-летия города, пустуют. Екатеринбург вплотную подошел к подобной ситуации.

 Нашел отклик у ханты-мансийских властей и инновационный проект «Струнный транспорт Юницкого». До этого академик РАЕН Анатолий Юницкий демонстрировал свою транспортную систему в России и за границей. Везде восторгаются (ну как же, дешево, быстро, до 500 км/ч, эффективно), но приступать к работе не спешат. Опасаются – уж слишком авангардно выглядит. Натянутые на высоких опорах рельсы-«струны» не опираются на привычное «незыблемое» основание, нет привычных шпал. Действующие макеты тем временем намотали по «струнам» тысячи километров. Система явно нацелена на участие в транспортной составляющей инвестиционного проекта «Урал промышленный – Урал Полярный». Един­ственный недостаток – в мире не существует ничего подобного. Преодолеть «здоровый консерватизм» чиновников сложно (в том числе экспертов различных «железнодорожных» ведомств). Но нельзя исключать вероятность, что Югра станет первообладателем этого транспорта будущего.

«Копилка» форума «Югра–2007»

 «ЗА ДВА дня работы форума было подписано 14 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 80 млрд. рублей. Проекты, которые будут реализованы в рамках этих соглашений, касаются различных направлений инвестиционной деятельности. В частности, нефтегазохимии, электроэнергетики, жилищного и промышленного строительства, строй-индустрии, геологии и разведки недр. Отмечу, что 15-е соглашение я подписал сегодня с председателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Это, так сказать, наш вклад в копилку форума. Документ в продолжение предыдущих соглашений определяет параметры сотрудничества на пятилетку», – отметил на заключительном заседании губернатор Югры Александр Филипенко, подводя итоги форума. 

Диверсификация экономики

 «СРУБИТЬ и вывезти» – так раньше работал лесопромышленный комплекс. Но ожидается, что в 2009 г. будет введена пошлина на экспорт «кругляка». Гнать за рубеж древесину в «чистом» виде станет невыгодно. Естественно, у лесопромышленников тут же возник интерес к переработке леса. Мало того, есть желание организовать переработку как можно быстрее. Автономный округ для таких планов и инвестиций самое благодатное место – тайга, благополучная ситуация с энергообеспечением производств и развитая дорожная инфраструктура. Администрация всячески поддерживает подобные проекты. Это, в первую очередь, будет способствовать «выравниванию» региона, повышению качества жизни в западной части Югры. Одно из главных условий, которые выдвигаются инвесторам, – минимальное воздействие на природу.

 
Владимир ЛЕОНОВ,
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