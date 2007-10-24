Фонд развития «распилили»

«АН» стало известно о грандиозном процессе, развернувшемся вокруг гигантских средств, аккумулированных государственными институтами развития. В результате подковерной борьбы контроль над бюджетными деньгами достался банкам.

НА МИНУВШЕЙ неделе правительство рассмотрело подготовленные Минфином поправки в бюджет этого года. Помимо прочего, государственные мужи мимоходом подмахнули «легкое» увеличение уставного капитала государственных институтов развития. Он вырос ни много ни мало на 640 млрд. рублей.

По мнению экспертов, истинная цель принятых поправок – вовсе не рост благосостояния государственных институтов. По сути, огромные бюджетные сред­ства перетекли в банковский сектор. Ведь «миллиарды развития» не растворятся в воздухе, а поступят на депозиты крупнейших госбанков – ВЭБа, Внешторгбанка и других. Они и будут «крутить» эти громадные средства, распоряжаясь ими отнюдь не в интересах бюджета.

Как такое стало возможно? По данным «АН», эпохальному решению предшествовало столкновение двух политических тяжеловесов. Дело в том, что новый глава правительства Виктор Зубков под нажимом лоббистов все больше склоняется к тому, чтобы разрешить институтам развития потратить перечисляемые им бюджетные средства. Этому активно сопротивлялся министр Алексей Кудрин. Но, похоже, не удалось. Хотя дела главы Минфина в последнее время на подъеме. После ухода Германа Грефа г-н Кудрин фактически взял под свой контроль Минэкономразвития. Это увеличило его и без того немалый политический вес.

И все же г-ну Кудрину удалось склонить правительство к «компромиссной» схеме. Оно дало добро на увеличение уставного капитала институтов развития. Но эти средства на самом деле пошли в банковский сектор.

А что же тогда получат «формальные» собственники миллиардов – сами корпорации развития? Их тоже не обидят: им достанутся проценты, которые будут «капать» на депозиты.

Эксперты отмечают, что у госкорпораций, по сути, развязываются руки. Ведь их имущество выводится из реестра Росимущества и становится «частным». Они сами будут осуществлять контроль над своими уставными капиталами и финансовыми потоками.

Таким образом, мы получаем занимательную «трехходовку». По сути, корпорации развития «ложатся» под государственные банки. Финансисты смогут неплохо «поиграть» их деньгами. Бюджет же с этого, похоже, ничего не получит. Остается лишь поздравить Минфин с очередной победой…

Миллиарды развития: кому и куда?

640 млрд. руб. распределятся следующим образом. Из Фонда национального благосостояния выделят 300 млрд. рублей. Из них 180 млрд. руб. пойдет на увеличение капитала Банка развития, а 90 млрд. руб. отправят в Инвестиционный фонд (15 млрд. руб. он разделит с Российской венчурной компанией, а 30 млрд. руб. – с «Роснанотехом»).

Фонд содействия реформированию ЖКХ и «Роснанотех» «поднимутся» на 340 млрд. руб., взысканных государством с ЮКОСа.