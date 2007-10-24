//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Фонд развития «распилили»

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 «АН» стало известно о грандиозном процессе, развернувшемся вокруг гигантских средств, аккумулированных государственными институтами развития. В результате подковерной борьбы контроль над бюджетными деньгами достался банкам.

 НА МИНУВШЕЙ неделе правительство рассмотрело подготовленные Минфином поправки в бюджет этого года. Помимо прочего, государственные мужи мимоходом подмахнули «легкое» увеличение уставного капитала государственных институтов развития. Он вырос ни много ни мало на 640 млрд. рублей.

 По мнению экспертов, истинная цель принятых поправок – вовсе не рост благосостояния государственных институтов. По сути, огромные бюджетные сред­ства перетекли в банковский сектор. Ведь «миллиарды развития» не растворятся в воздухе, а поступят на депозиты крупнейших госбанков – ВЭБа, Внешторгбанка и других. Они и будут «крутить» эти громадные средства, распоряжаясь ими отнюдь не в интересах бюджета.

 Как такое стало возможно? По данным «АН», эпохальному решению предшествовало столкновение двух политических тяжеловесов. Дело в том, что новый глава правительства Виктор Зубков под нажимом лоббистов все больше склоняется к тому, чтобы разрешить институтам развития потратить перечисляемые им бюджетные средства. Этому активно сопротивлялся министр Алексей Кудрин. Но, похоже, не удалось. Хотя дела главы Минфина в последнее время на подъеме. После ухода Германа Грефа г-н Кудрин фактически взял под свой контроль Минэкономразвития. Это увеличило его и без того немалый политический вес.

 И все же г-ну Кудрину удалось склонить правительство к «компромиссной» схеме. Оно дало добро на увеличение уставного капитала институтов развития. Но эти средства на самом деле пошли в банковский сектор.

 А что же тогда получат «формальные» собственники миллиардов – сами корпорации развития? Их тоже не обидят: им достанутся проценты, которые будут «капать» на депозиты.

 Эксперты отмечают, что у госкорпораций, по сути, развязываются руки. Ведь их имущество выводится из реестра Росимущества и становится «частным». Они сами будут осуществлять контроль над своими уставными капиталами и финансовыми потоками.

 Таким образом, мы получаем занимательную «трехходовку». По сути, корпорации развития «ложатся» под государственные банки. Финансисты смогут неплохо «поиграть» их деньгами. Бюджет же с этого, похоже, ничего не получит. Остается лишь поздравить Минфин с очередной победой…

Миллиарды развития: кому и куда?

 640 млрд. руб. распределятся следующим образом. Из Фонда национального благосостояния выделят 300 млрд. рублей. Из них 180 млрд. руб. пойдет на увеличение капитала Банка развития, а 90 млрд. руб. отправят в Инвестиционный фонд (15 млрд. руб. он разделит с Российской венчурной компанией, а 30 млрд. руб. – с «Роснанотехом»).

 Фонд содействия реформированию ЖКХ и «Роснанотех» «поднимутся» на 340 млрд. руб., взысканных государством с ЮКОСа.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...

//В мире

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, ранее занимавший должность командующего сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе, назвал следующего кандидата на выход из состава украинского государства.

//В мире

Песков прокомментировал разрыв Украиной договора о дружбе с РФ

Песков прокомментировал разрыв Украиной договора о дружбе с РФ

В Кремле в среду, 13 марта, прокомментировали решение Украины разорвать договор о дружбе с Россией. Мнение по данному вопросу сегодня выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Беглов проиграет феминистскому движению?

Беглов проиграет феминистскому движению?

Кризис предвыборной кампании Александра Беглова, подчеркнутый падением рейтинга врио губернатора Петербурга и заменой команды политтехнологов его штаба, дает шанс другим политикам всерьез побороться за кресло градоначальника культурной столицы России.

//В мире

Политолог поведал о готовности Петра Порошенко отказаться от Мариуполя в 2014-м

Политолог поведал о готовности Петра Порошенко отказаться от Мариуполя в 2014-м

Президент Петр Порошенко был готов в 2014 году отказаться от расположенного в Донецкой области города Мариуполя. Соответствующее заявление сделал украинский политический эксперт Олег Соскин.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В Киеве огласили «космическую» цифру потерь ВСУ за четыре года войны в Донбассе

В Киеве огласили «космическую» цифру потерь ВСУ за четыре года войны в Донбассе

Депутат Верховной Рады Андрей Билецкий рассказал, какие потери понесли в Донбассе Вооруженные силы Украины за четыре года войны. Заявление парламентария приведено в материале, выложенном в сети.

//Общество

Эскперты назвали способы, как можно снизить сахар в крови без лекарств

Эскперты назвали способы, как можно снизить сахар в крови без лекарств

Эскперты назвали способы, как людям с диагнозом диабет 2 типа можно снизить сахар в крови без лекарств. При диабете, когда уровень сахара в крови зашкаливает, крайне важно питаться регулярно.

//Шоу-бизнес

"Филипп расстроен", Галкин сделал заявление о заказном убийcтве Киркорова

"Филипп расстроен", Галкин сделал заявление о заказном убийcтве Киркорова

Максим Галкин, после многочисленных звонков журналистов, записал официальный ответ на обвинения его в заказном убийстве бывшего мужа Аллы Пугачевой короля поп-сцены Филиппа Киркорова

//Общество

Ученые сообщили об изобретении машины времени?

Ученые сообщили об изобретении машины времени?

Физики МФТИ сумели повернуть время вспять. С таким заголовком вышла публикация у агентства РИА-новости. Ученые что-то изобрели — это вывод, который можно сделать из публикации информагентства. Заявляется, что специалисты из России, США и Швейцарии заставили квантовый компьютер вернуться в прошлое.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских. И почти все они перешли на сторону России, вступив в ряды наших вооружённых сил. Кто-то объясняет это промыслом Божьим. Попробуем развить эту версию.

//Политика

В Северной столице готовятся к выборам губернатора

В Северной столице готовятся к выборам губернатора

В АП началась подготовка предвыборной кампании в сетях Интернета, включая Telegram-каналы. Этому уделяется пристальное внимание. Работа идёт при непосредственном руководстве С. Кириенко. Говорят, что по его указанию создаётся некий «Институт развития Интернета».

//Новости СМИ2

//Политика

Запад подозревает, что Китай меньше, чем хочет казаться

Запад подозревает, что Китай меньше, чем хочет казаться

Стремительный рост экономики Китая серьёзно напугал Запад. В Вашингтоне не хотят уступать Поднебесной 1-е место в мире по ВВП и скатываться вниз с вершины даже на одну ступеньку – на кон поставлено будущее страны, которое многие эксперты США оценивают как туманное.

//Политика

Россия защитила Азовское море без единого выстрела

Россия защитила Азовское море без единого выстрела

Американские эксперты и политики не могут успокоиться после того, как В. Путин рассказал о новейшем российском оружии. СМИ США убеждают своих граждан в том, что заявлениям Кремля не стоит верить – мол, возможности армии России сильно преувеличены для пропаганды.

//Общество

Сергей Скрипаль – слуга тр ё х господ

Сергей Скрипаль – слуга тр ё х господ

Исполнился год с того момента, когда имя бывшего сотрудника ГРУ и британского шпиона Скрипаля стало знакомо всему миру. Но до сих пор причины его отравления якобы отравляющим веществом «Новичок» в английском городке Солсбери остаются на уровне слухов и предположений.

//ВПК

Армия научилась вызывать галлюцинации

Армия научилась вызывать галлюцинации

Новость об установке на новейших фрегатах «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов» станции визуально-оптических помех «Филин» широко обсуждается на Западе. Дело в том, что на днях по дороге в Средиземноморье «Горшков» принял участие в учениях очень близко от английских берегов.

//Общество

Пять удивительных способов, как сбросить лишний вес

Пять удивительных способов, как сбросить лишний вес

Ученые из университета Сент-Луиса рассказали о пяти странных, но, по их мнению, действенных способов, как сбросить лишний вес. Оказывается углеводы и жиры не всегда негативно влияют на фигуру.

//В мире

В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко об испытаниях «новейших ракетных технологий» в Черниговской области

В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко об испытаниях «новейших ракетных технологий» в Черниговской области

Депутат Госдумы Леонид Калашников высказался по поводу заявления Петра Порошенко о том, что Украина проведёт испытания «новейших ракетных технологий» на территории Черниговской области.

//Новости партнеров

//Культура

Хью Джекман выступит на Бродвее

Хью Джекман выступит на Бродвее

Американский актёр Хью Джекман примет участие в театральной постановке мюзикла "Продавец музыки". Об этом артист рассказал в Twitter. Джекман рассказал, что уже играл в этом мюзикле, когда учился в гимназии.

//Общество

Как в Крыму назначают министров

Как в Крыму назначают министров

Мы-то думаем, что выбор каждой кандидатуры, это на сто процентов рациональное решение. И мы ошибаемся. Вот был министр Елизавета КОЖИЧЕВА. Чем она оказалась плоха? Но ее поблагодарили за проявленный профессионализм и сделали замом. То есть пересадили в соседний кабинет

//В мире

Всемирно известные вузы США попались на коррупции

Всемирно известные вузы США попались на коррупции

Йель, Стэндфорд, Калифорнийский университет попали в эпицентр скандала. Прокуратура штата Массачусетс вскрыла крупнейшую аферу, в которой оказались замешаны лучшие ВУЗы планеты.

//Шоу-бизнес

Селена Гомес выпустила первый клип после выхода из больницы

Селена Гомес выпустила первый клип после выхода из больницы

Певица Селена Гомес представила свою первую творческую работу после продолжительного лечения от депрессии в реабилитационной клинике. Певица записала новую песню совместно с рэпером Бенни Бланко.

//Общество

В российских школах и детсадах ужесточат контроль за питанием

В российских школах и детсадах ужесточат контроль за питанием

Правительство РФ выдвинуло решение об усилении контроля за качеством продуктов питания, которые поступают в школы и детсады. Поводом к принятию этого решения могла стать недавняя вспышка дизентерии в 7 детсадах.

//Общество

Не Иван, но Бездомный: как бомж стал гидом Петербурга

Не Иван, но Бездомный: как бомж стал гидом Петербурга

Шесть дней в неделю он молча стоит, сложив руки за спиной, у станции метро «Адмиралтейская». С виду обычный бездомный. Но Вячеслав Романович Раснер уже стал петербургской знаменитостью. Он экскурсовод-самоучка.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи
2

Стали известны подробности о судьбе девочки-маугли
3

Герцогиня Кэтрин появилась на мероприятии в старом перешитом платье
4

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети
5

Выложено предсказание афонского старца о Третьей мировой войне с участием России

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры