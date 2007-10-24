//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Государство увеличит гарантии по вкладам

№ 43(77) от 24.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Как и предсказывали «АН», Центробанк объявил, что увеличит размер гарантий по банковским вкладам. Об этом заявил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. В полном соответствии с нашим прогнозом, сумма возмещения вырастет с 400 до 700 тыс. рублей. В прошлый раз предельная сумма возмещения возросла весной этого года. Ее увеличили со 190 до 400 тыс. рублей.

Импортные рекорды

 ЗАВИСИМОСТЬь России от иностранных товаров растет небывалыми темпами. По данным Федеральной таможенной службы, за 9 месяцев этого года импорт увеличился в 1,5 раза. За это время в страну ввезли товаров на 120 млрд. долларов.

 Сильнее всего выросли поставки автомобилей. Легковых машин в Россию ввезено почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, а грузовых – в 2,5 раза. Существенно увеличились закупки парфюмерии, косметики и лекарств.

 Росту импорта не помешало даже начавшееся летом повышение цен на продукты. Закупки сахара возросли в 1,6 раза, алкоголя – в 2,3 раза. Снизился только завоз табака, мяса и фруктов.

Земля под предприятиями продается по дешевке

 ПРОМЫШЛЕННИКОВ обязали до 2010 г. выкупить землю под предприятиями. Начать оформление участков в собст­венность можно уже на следующей неделе, когда вступят в силу по­правки в Земельный кодекс. Правительство сделало предпринимателям огромные скидки. В регионах участки обойдутся в 2,5% от кадастровой стоимости, в Москве и Санкт-Петербурге – в 20%.

 По расчетам Минэкономразвития, акция принесет бюджету 200 млрд. рублей. Но воспользуются ли бизнесмены возможностью получить землю по дешевке – еще вопрос. Ведь тем, кто не успеет выкупить участок до 2010 г., всего лишь грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Российские пенсии вложат в иностранные акции

 НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ пенсионным фондам скоро разрешат вкладывать накопления россиян в иностранные ценные бумаги. Это резко расширит возможности НПФ. Сейчас фонды жалуются, что им «некуда девать» накопленный капитал. На отечественном фондовом рынке мало надежных инструментов, а государственные ценные бумаги не приносят большой прибыли.

 В России работают более 250 негосударственных пенсионных фондов. Но только 59 из них в прошлом году принесли доход, превышающий уровень инфляции.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...

//В мире

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины

Американский генерал определил следующего кандидата на выход из состава Украины

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, ранее занимавший должность командующего сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе, назвал следующего кандидата на выход из состава украинского государства.

//В мире

Песков прокомментировал разрыв Украиной договора о дружбе с РФ

Песков прокомментировал разрыв Украиной договора о дружбе с РФ

В Кремле в среду, 13 марта, прокомментировали решение Украины разорвать договор о дружбе с Россией. Мнение по данному вопросу сегодня выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Беглов проиграет феминистскому движению?

Беглов проиграет феминистскому движению?

Кризис предвыборной кампании Александра Беглова, подчеркнутый падением рейтинга врио губернатора Петербурга и заменой команды политтехнологов его штаба, дает шанс другим политикам всерьез побороться за кресло градоначальника культурной столицы России.

//В мире

Выявлены козыри Порошенко в борьбе с Зеленским и Тимошенко на выборах президента

Выявлены козыри Порошенко в борьбе с Зеленским и Тимошенко на выборах президента

Петр Порошенко имеет ряд преимуществ перед своими политическими конкурентами, позволяющими ему рассчитывать на победу на выборах президента Украины. Такой точки зрения придерживается журналист Андрей Бабицкий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

На Украине озвучили объяснение нежеланию Киева возвращать отколовшиеся ДНР и ЛНР

На Украине озвучили объяснение нежеланию Киева возвращать отколовшиеся ДНР и ЛНР

Киев не хочет возвращать отделившиеся от него территории, которые в настоящее время контролируют ДНР и ЛНР. Такой точки зрения придерживается украинский политический деятель Виктор Медведчук.

//Общество

Эскперты назвали способы, как можно снизить сахар в крови без лекарств

Эскперты назвали способы, как можно снизить сахар в крови без лекарств

Эскперты назвали способы, как людям с диагнозом диабет 2 типа можно снизить сахар в крови без лекарств. При диабете, когда уровень сахара в крови зашкаливает, крайне важно питаться регулярно.

//Шоу-бизнес

"Филипп расстроен", Галкин сделал заявление о заказном убийcтве Киркорова

"Филипп расстроен", Галкин сделал заявление о заказном убийcтве Киркорова

Максим Галкин, после многочисленных звонков журналистов, записал официальный ответ на обвинения его в заказном убийстве бывшего мужа Аллы Пугачевой короля поп-сцены Филиппа Киркорова

//Культура

Хью Джекман выступит на Бродвее

Хью Джекман выступит на Бродвее

Американский актёр Хью Джекман примет участие в театральной постановке мюзикла "Продавец музыки". Об этом артист рассказал в Twitter. Джекман рассказал, что уже играл в этом мюзикле, когда учился в гимназии.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//В мире

Политолог поведал о готовности Петра Порошенко отказаться от Мариуполя в 2014-м

Политолог поведал о готовности Петра Порошенко отказаться от Мариуполя в 2014-м

Президент Петр Порошенко был готов в 2014 году отказаться от расположенного в Донецкой области города Мариуполя. Соответствующее заявление сделал украинский политический эксперт Олег Соскин.

//Новости СМИ2

//Общество

Как в Крыму назначают министров

Как в Крыму назначают министров

Мы-то думаем, что выбор каждой кандидатуры, это на сто процентов рациональное решение. И мы ошибаемся. Вот был министр Елизавета КОЖИЧЕВА. Чем она оказалась плоха? Но ее поблагодарили за проявленный профессионализм и сделали замом. То есть пересадили в соседний кабинет

//В мире

Всемирно известные вузы США попались на коррупции

Всемирно известные вузы США попались на коррупции

Йель, Стэндфорд, Калифорнийский университет попали в эпицентр скандала. Прокуратура штата Массачусетс вскрыла крупнейшую аферу, в которой оказались замешаны лучшие ВУЗы планеты.

//Шоу-бизнес

Селена Гомес выпустила первый клип после выхода из больницы

Селена Гомес выпустила первый клип после выхода из больницы

Певица Селена Гомес представила свою первую творческую работу после продолжительного лечения от депрессии в реабилитационной клинике. Певица записала новую песню совместно с рэпером Бенни Бланко.

//Общество

В российских школах и детсадах ужесточат контроль за питанием

В российских школах и детсадах ужесточат контроль за питанием

Правительство РФ выдвинуло решение об усилении контроля за качеством продуктов питания, которые поступают в школы и детсады. Поводом к принятию этого решения могла стать недавняя вспышка дизентерии в 7 детсадах.

//В мире

В Киеве огласили «космическую» цифру потерь ВСУ за четыре года войны в Донбассе

В Киеве огласили «космическую» цифру потерь ВСУ за четыре года войны в Донбассе

Депутат Верховной Рады Андрей Билецкий рассказал, какие потери понесли в Донбассе Вооруженные силы Украины за четыре года войны. Заявление парламентария приведено в материале, выложенном в сети.

//Общество

Не Иван, но Бездомный: как бомж стал гидом Петербурга

Не Иван, но Бездомный: как бомж стал гидом Петербурга

Шесть дней в неделю он молча стоит, сложив руки за спиной, у станции метро «Адмиралтейская». С виду обычный бездомный. Но Вячеслав Романович Раснер уже стал петербургской знаменитостью. Он экскурсовод-самоучка.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Гусман назвал мнение Ярмольника о КВН несправедливым

Гусман назвал мнение Ярмольника о КВН несправедливым

Знаменитый член жюри КВН Юрий Гусман прокомментировал мнение своего бывшего коллеги Леонида Ярмольника. Гусман назвал его мнение несправедливым и связал слова артиста с эмоциональностью.

//В мире

В Раде заявили о покупках Порошенко голосов избирателей за бюджетные деньги

В Раде заявили о покупках Порошенко голосов избирателей за бюджетные деньги

Николай Скорик, депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", рассказал, что штаб президента Украины Петра Порошенко скупает голоса избирателей за бюджетные деньги.

//Общество

«Я детям не верила», воспитанники 10 лет жаловались на сексуальное насилие директору детского дома

«Я детям не верила», воспитанники 10 лет жаловались на сексуальное насилие директору детского дома

С молчаливого пособничества директора воспитатели 10 лет насиловали ребят в детском доме. Узнать о случившимся удалось из документального фильма, в котором один из повзрослевших подростков рассказал правду

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак написала ответный стих Сергею Шнурову

Ксения Собчак написала ответный стих Сергею Шнурову

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала ответный стих на высказывания лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. "...Труслив ты стал, похоже, делом грешным, Тут я бесспорно соглашусь с тобой..."

//Шоу-бизнес

Ярмольник заявил, что КВН смотреть нельзя

Ярмольник заявил, что КВН смотреть нельзя

Леонид Ярмольник рассказал, что КВН уже давно не та весёлая и интересная передача, в которой молодые люди могут проявить свои таланты. Мнение артиста о современном Клубе Весёлых и Находчивых оставляет желать лучшего.

//Общество

Смерть от переохлаждения: заблудившаяся в лесу 15-летняя школьница не дождалась помощи

Смерть от переохлаждения: заблудившаяся в лесу 15-летняя школьница не дождалась помощи

В Воронежской области 15-ти летняя школьница из Борисоглебска заблудилась в лесу и замерзла насмерть. Опекун подал заявление о потере ребёнка только через трое суток.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи
2

Стали известны подробности о судьбе девочки-маугли
3

Герцогиня Кэтрин появилась на мероприятии в старом перешитом платье
4

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети
5

Выложено предсказание афонского старца о Третьей мировой войне с участием России

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры