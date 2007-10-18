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В чем замешан цемент

Его обвиняют в росте цен на жилье

№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

В чем замешан цемент
Мощности производителей цемента, обслуживающих Москву, загружены на 100%, Фото С. ХАЛЬЗОВА

 Недавно Юрий Лужков пообещал обратиться в ФАС (Федеральная антимонопольная служба) в связи с непомерным ростом цен на цемент и, как следствие, на жилье. Действительно, за последний год цены на цемент выросли вдвое. Однако непохоже, чтобы это слишком беспокоило московских строителей.

 КАЖДЫЙ, кто самостоятельно строил дом или другое какое строение в этом году, не мог не заметить, как резко поднялись цены на цемент. До середины лета цемента столице не хватало даже по завышенным ценам. Дефицит достигал 10–15%.

 Но жалобы в Федеральную антимонопольную службу поступали только от региональных строителей и от отдельных граждан. А вот тех, кто конвейерным способом возводит дома в Москве, удорожание цемента, кажется, совсем не коснулось. Сейчас цены на него на биржевых торгах стабилизировались. Дефицита в городе нет. И тут вдруг в ФАС по поводу цемента решил обратиться сам Лужков. Уж не к выборам ли это?

 «Кстати, официального обращения от мэра Москвы у нас до сих пор нет, –  говорит начальник Управления контроля промышленности ФАС Алексей Ульянов. –  Странно, что мэр заговорил о ценах на цемент только сейчас, если основной скачок их пришелся на весну. По нашим данным, этот рост за год составил уже 100%!»

 Сейчас цемент в Москву поставляют 12–14 производителей, расположенных далеко от города. Многие из них, работающие преимуще­ственно на столицу, объединены вокруг холдинга «Евроцемент».

 Мощности производителей цемента, обслуживающих Москву, загружены на 100%. Строить такие предприятия в непосред­ственной близости от столицы нельзя по экологическим соображениям. Новые цементные заводы возводятся сейчас в Воронежской, Ульяновской областях и в Карачаево-Черкесии. Между тем производители цемента не считают себя ответственными за значительный рост цен на жилье в Москве. Согласны с ними и риэлторы.

 «Себестоимость стройматериалов, конечно, влияет на стоимость квартир. Но незначительно, –  объясняет вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. –  В себестоимости недвижимости цемент занимает не более 6%. Очевидно, что цена его не является фактором, определяющим рост цен на недвижимость». Кроме того, для строительства социального жилья цемент поставляется по изначально заниженным ценам.

 Недавно мэр Лужков  заявил, что «цемента для доступного жилья хватать не будет». Чтобы решить эту проб­лему, «Евроцемент» должен модернизировать свое производство. Но для этого московскому монополисту нужны немалые средства. Есть мнение, что именно холдинг стимулирует повышение цен на рынке, чтобы заработать на модернизацию.

 «Стоимость цемента вот уже год определяет биржа, –  возражает пресс-секретарь «Евроцемента» Сергей Мещеряков. –  Ежемесячные торги на ней были организованы по рекомендации ФАС. Этот процесс позволяет сформировать абсолютно прозрачный механизм –  рыночную конкуренцию и, как следст­вие, справедливую цену. Сейчас она перевалила за 4 тыс. руб. за тонну. Но от цементных компаний –  даже таких, как мы, –  рост цен уже не зависит. Так что никакого монополизма нет».

 Между тем ФАС, не дожидаясь обращения мэра, самостоятельно проводит проверку МFB (Московская фондовая биржа), где проходят торги по строительным материалам. Результаты этой проверки будут оглашены 1 ноября. По данным «АН», на бирже имеются возможности для создания спекулятивного спроса на цемент. ФАС подозревает в незаконных манипуляциях брокеров.

Аргументы ФАС

 НЕДАВНО антимонопольная служба вышла с инициативой отменить пошлины на иностранный цемент. В ближайшее время должно выйти специальное постановление федерального правительства. Как результат: иностранных марок цемента в Московском регионе станет больше. Небольшое увеличение импорта снизит цены на цемент в Московском регионе минимум на 5 процентов.

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