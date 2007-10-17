Началась коррекция
№ 42(76) от 18.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ПОСЛЕ достижения максимального за всю историю значения в 2177 пунктов индекс РТС начал снижаться. В среду к полудню он составил 2150 пунктов.
«Началась техническая коррекция. Она была ожидаема, поскольку рынок был перекуплен. За два месяца он вырос на 20%», – рассказывает аналитик ИК «Тройка Диалог» Надежда Утенкова. Удешевление российских акций происходило естественным образом, с небольшой помощью негативных новостей с иностранных бирж – падали индексы в США, Азии, Европе.
Впрочем, коррекция будет незначительной. По словам Надежды Утенковой, уровень поддержки находится близко – на отметке 2050–2070 пунктов.
Одной из наиболее интересных компаний аналитики считают «Роснефть». На днях она отчиталась за II кв. 2007 г., показав рост прибыли на 52%. По оценке «Собинбанка», справедливая стоимость акции «Роснефти» составляет 325 рублей.
Народные IPO
|Компания
|Цена
(на 17.10)
| Изменение
по отношению
к цене
размещения
|Роснефть
| 219 руб.
|+7,9%
| Сбербанк
|109 руб.
|+22%
| ВТБ
|11,6 коп.
|-15%
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