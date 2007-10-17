Бюджет не успевают тратить

КАК показала проверка Счетной палаты, органы власти не успевают осваивать бюджетные средства. Неизрасходованные остатки федерального бюджета растут седьмой год подряд. На 1 января 2007 г. они составили 800 млрд. руб., увеличившись за 2006 г. почти на 300 млрд. рублей.

Бюджетный «навес» растет из-за недоработок в планировании. Несвоевременно заключаются госконтракты на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг. Кроме того, из-за отсутствия постановлений правительства пробуксовывает финансирование федеральных программ.

Правда, часть бюджетных остатков образовалась благодаря продолжающемуся укреплению рубля. Финансовый план правительства на 2006 г. предусматривал более низкие темпы падения доллара, чем они оказались в действительности.