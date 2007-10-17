ЕЩЕ РАЗ О ПРОМышленной пОЛИТИКе

На прошлой неделе в Москве в Октябрьском зале Дома Союзов под эгидой международного центра «Сотрудниче­ство» была продолжена работа по выработке принципов новой промышленной политики России.

ПЕРЕД собравшимися представителями зарубежной и региональной бизнес-элиты выступил зампред Госдумы России Владимир Жири­нов­ский. Пока он единственный из известных общественных деятелей, кто взял на себя политическую миссию по отработке основных прин­ципов современной промышленной политики страны.

Формулируя главное отличие новой отечественной промполитики, Владимир Вольфович не стал противопоставлять рыночную экономику плановой, как это привыкли делать до него наши ведущие экономисты.

По мнению Жириновского, Россия сегодня должна выстраивать свою промышленную политику, ориентируясь в том числе и на внешнеполитические факторы. Например такие, как возможная турецкая военная экспансия на юго-восток Азии – в Иран и Ирак. Ведь если в ближайшее время этот неприятный сценарий будет реализован, то на север – в сторону России – хлынут потоки беженцев. И тогда деньги из бюджета придется выделять не на промышленное развитие страны, а на защиту наших южных границ.

Для того чтобы эти тревожные планы не стали явью, Россия должна укреплять свое экономическое могущество. В такой ситуации абсолютизация рыночных отношений непродуктивна и весьма опасна. Представители малого и среднего бизнеса выразили поддержку идеям вице-спикера Госдумы России.

После выступления Владимира Жириновского многих из присутствовавших руководителей предприятий отметили наградами как лидеров российской экономики. Награды получили: Борис Кукулин (ФГУП «Сверд­ловскавтодор»), Сер­гей Же­нихов (ОАО «Ханты-Ман­сийскавтосервис»), Юрий Блощицын (ЗАО «Информ­связьстрой»), Ни­колай Малых (ФГУП «Уралвагонзавод»). Кроме того, за укрепление взаимовыгодного сотрудничества в экономике были награждены: Азат Перуашев («Союз Ата­мекен», Казахстан), Ми­хаил Багдасаров (ЗАО «Авиа­ком­пания «Армавиа», Ар­мения), Федор Муравченко (КБ «Про­г­ресс», Украина), Ал­маз Ибра­гимов (АО «Алюминий Ка­зах­стана»), Владимир Ко­маров (ООО «Тенгиз Карго», Москва), Владимир Мах­лай (ЗАО «Корпорация «Тольят­ти­азот»).

Таким образом, процесс представления миру героев новой промышленной политики в России устойчиво набирает обороты и грозит превратиться из важного элемента политики национальной в политику государственную. А когда это наконец-то произойдет, то либеральную демократию России придется уважать и ценить даже у далеких турецких берегов.