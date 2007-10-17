Новый глава Сбербанка

ГРЯДУТ большие перемены в руководстве крупнейшей кредитной организации России – Сбербанка. После того как Андрею Казьмину, 12 лет возглавлявшему банк, предложили должность главы Почты России, единственным кандидатом на его кресло стал экс-министр экономического развития Герман Греф.

На днях его кандидатуру утвердил Наблюдательный совет Сбербанка. Однако голосование прошло не единогласно. Против Грефа высказались все нынешние руководители банка, входящие в Наблюдательный совет. Это сам Андрей Казьмин, первый заместтель ­председателя правления Алла Алешкина и зам­пред Белла Златкис. Кроме того, семь топ-менеджеров Сбербанка, включая Казьмина, продали принадлежащие им акции Сбербанка.

Формальных причин отказать Грефу не было. Он соответствует основным требованиям ЦБ к руководителям банков: получил высшее юридическое образование и имеет опыт работы в кредитных организациях (был управляющим от России в ЕБРР).

Для Сбера назначение Грефа – вполне нормальная новость. Он обладает большим политическим ресурсом. Собирается продолжать развивать розничное направление банка. Единственная неприятность – возможный уход очень сильного банкира Аллы Алешкиной, которая осуществляла практически все оперативное управление гигантом. Чтобы найти подобную замену, Грефу придется потрудиться.