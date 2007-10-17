Батька заманивает «Газпром»

ПЕРЕД началом следующего года президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается выторговать у «Газпрома» выгодные цены на газ.

В частности, он предлагает россий­скому концерну взамен строительства газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря проложить новую трубу по территории Белоруссии, рядом с уже существующим газопроводом «Ямал-Европа». А чтобы было заманчиво, батька обещает не брать день­ги за транзит.

Однако «Газпром», не раз обжегшись на «щедрых» обещаниях соседей, скорее всего, на это не пойдет. И продолжит строительство «Северного потока», который напрямую свяжет Россию и Германию и обеспечит независимость от транзитных государств.