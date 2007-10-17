Истребитель пятого поколения «улетает» в Индию

НА ДНЯХ может быть подписано соглашение между Россией и Индией о совместном создании истребителя пятого поколения. Об этом сообщили источники Минобороны Индии.

«Если контракт будет заключен, то это станет революционным событием. По масштабу подобных проектов не было в истории военно-технического сотрудничества новой России», – не скупится на эпитеты директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Разработка только опытного производства самолета, включающая затраты на создание двигателя, авионики, систем вооружения оценивается в 10 млрд. долларов. В одиночку России такой проект не потянуть.

Планируется, что стороны будут участвовать в создании машины в равной степени. Однако на деле России придется взять на себя роль ведущего разработчика, наполняя самолет «знаниями и инженерными решениями». «Зато Индия предоставит свой рынок. Индийские ВВС создадут огромный спрос на новый самолет, – считает Руслан Пухов. – А успешные продажи там позволят выйти и на другие регионы Азии. Новый самолет вполне может занять 30% рынка машин своего класса».

Главным конкурентом российского «ястреба» станет американский истребитель F-22. Как говорят эксперты, наш самолет может уступать американскому по элект­ронной начинке, качеству материалов. Однако будет значительно дешевле.

К слову, разработкой истребителя пятого поколения уже три года занимается ОКБ им. Сухого.