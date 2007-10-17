АГРАРИЯМ ВЫДАЛИ КРЕДИТ – ДОВЕРИЯ

В рамках Всероссийской недели агропромышленного комплекса, проходящей с 12 по 18 октября на ВВЦ, Министерство сельского хозяйства отчиталось о достигнутых успехах, поведало о своих планах и представило к наградам передовиков «продовольственного фронта».

НЕСМОТРЯ на засушливое лето и пессимистичные прогнозы некоторых аналитиков, урожай этой осенью в России собран отменный. В закрома родины, как рапортовали раньше, засыпано 86 млн. т зерновых нового урожая – главной сельхозкультуры России.

С начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» выдано уже порядка 360 тыс. кредитов сельскому малому бизнесу, фермерским хозяйствам. Впрочем, глава Минсельхоза считает, что этого мало, и ставит перед «Россельхозбанком» задачу довести число целевых кредитов до 2,5 миллионов.

Хватает у министерства и других забот, требующих и внимания, и необходимых действий. В сельской мест­ности у нас проживает более 40 млн. граждан, подавляющее большинство из которых заняты в сельском хозяйстве – практически треть населения страны. А зарплаты у них, особенно это видно на фоне «город­ских окладов», остаются недопустимо низкими. Если в городах средняя зарплата – 12,5 тыс. руб., то на селе – 5 тыс. «с хвостиком».

«Этот перекос необходимо выравнивать, – уверен Алексей Гордеев. – Напомню, что в советские годы уровень заплат в сельском хозяйстве составлял 95% от средней по стране».

Однако низкие зарплаты – не единственная проблема. Привлечь в сельское хозяйство и удержать молодых перспективных работников – вот насущная задача ближайшего будущего. Особенную роль тут играет наличие современного комфортабельного жилья. В рамках национального «сельскохозяйственного» проекта все намеченные объемы строительст­ва и предоставления льготного жилья будут выполнены, заверил глава Минсельхоза. Речь идет ни много ни мало о 32 тыс. молодых специалистов и их семьях!

«Пищевая промышленность сегодня становится инвестором в сельском хозяйстве многих регионов, и это один из факторов успеха при рыночной экономике, поскольку самая главная проблема на селе – низкие доходы. Мы эту проблему видим и будем решать системно, в том числе и через рассматриваемый сейчас проект федерального закона «О развитии сельского хозяйства», – сказал Алексей Гордеев.

Давно назрела необходимость наращивать и собственные перерабатывающие возможности. До начала реализации нацпроекта в России было всего 900 кооперативов, которые помогали крестьянам эффективно заготавливать, перерабатывать, хранить и продавать произведенную продукцию. Сегодня таких кооперативов – порядка 3 тысяч. И им выдано кредитов на общую сумму более 60 млрд. руб. (в том числе 22,5 млрд. руб. – в текущем году).

10 октября, в канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Указом президента Владимира Путина государственными наградами был отмечен труд 30 работников агропромышленного комп­лекса из 21 региона России. В числе врученных наград – ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, орден Почета, орден Дружбы, медали «За труды по сельскому хозяйст­ву». Работники АПК получили также звания заслуженного деятеля науки, заслуженного агронома, заслуженного механизатора, заслуженного работника сельского хозяйства…

Председатель Пра­вительства РФ Виктор Зубков, вручая награды, сказал аграриям: «Каждый день люди пользуются результатами вашего труда и в прин­ципе не задумываются, как долог и многотруден путь от поля пшеницы к ароматному караваю. Но этот путь – сложен вами». И добавил: «Мы должны помогать тем, кто живет и работает на земле. И не в последнюю очередь – помогать наполнить наш, внутренний, рынок качественным российским товаром. Это сейчас столь необходимо! На сегодняшний день – это задача номер один».

Остается констатировать, что вместе с денежными кредитами и наградами руководство страны выдало аграриям кредит доверия. Хороший задел для будущих отменных урожаев!