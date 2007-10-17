АГРАРИЯМ ВЫДАЛИ КРЕДИТ – ДОВЕРИЯ
№ 42(76) от 18.10.2007 [«Аргументы Недели », Павел РУДАКОВ ]
В рамках Всероссийской недели агропромышленного комплекса, проходящей с 12 по 18 октября на ВВЦ, Министерство сельского хозяйства отчиталось о достигнутых успехах, поведало о своих планах и представило к наградам передовиков «продовольственного фронта».
НЕСМОТРЯ на засушливое лето и пессимистичные прогнозы некоторых аналитиков, урожай этой осенью в России собран отменный. В закрома родины, как рапортовали раньше, засыпано 86 млн. т зерновых нового урожая – главной сельхозкультуры России.
С начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» выдано уже порядка 360 тыс. кредитов сельскому малому бизнесу, фермерским хозяйствам. Впрочем, глава Минсельхоза считает, что этого мало, и ставит перед «Россельхозбанком» задачу довести число целевых кредитов до 2,5 миллионов.
Хватает у министерства и других забот, требующих и внимания, и необходимых действий. В сельской местности у нас проживает более 40 млн. граждан, подавляющее большинство из которых заняты в сельском хозяйстве – практически треть населения страны. А зарплаты у них, особенно это видно на фоне «городских окладов», остаются недопустимо низкими. Если в городах средняя зарплата – 12,5 тыс. руб., то на селе – 5 тыс. «с хвостиком».
«Этот перекос необходимо выравнивать, – уверен Алексей Гордеев. – Напомню, что в советские годы уровень заплат в сельском хозяйстве составлял 95% от средней по стране».
Однако низкие зарплаты – не единственная проблема. Привлечь в сельское хозяйство и удержать молодых перспективных работников – вот насущная задача ближайшего будущего. Особенную роль тут играет наличие современного комфортабельного жилья. В рамках национального «сельскохозяйственного» проекта все намеченные объемы строительства и предоставления льготного жилья будут выполнены, заверил глава Минсельхоза. Речь идет ни много ни мало о 32 тыс. молодых специалистов и их семьях!
«Пищевая промышленность сегодня становится инвестором в сельском хозяйстве многих регионов, и это один из факторов успеха при рыночной экономике, поскольку самая главная проблема на селе – низкие доходы. Мы эту проблему видим и будем решать системно, в том числе и через рассматриваемый сейчас проект федерального закона «О развитии сельского хозяйства», – сказал Алексей Гордеев.
Давно назрела необходимость наращивать и собственные перерабатывающие возможности. До начала реализации нацпроекта в России было всего 900 кооперативов, которые помогали крестьянам эффективно заготавливать, перерабатывать, хранить и продавать произведенную продукцию. Сегодня таких кооперативов – порядка 3 тысяч. И им выдано кредитов на общую сумму более 60 млрд. руб. (в том числе 22,5 млрд. руб. – в текущем году).
10 октября, в канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Указом президента Владимира Путина государственными наградами был отмечен труд 30 работников агропромышленного комплекса из 21 региона России. В числе врученных наград – ордена «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, орден Почета, орден Дружбы, медали «За труды по сельскому хозяйству». Работники АПК получили также звания заслуженного деятеля науки, заслуженного агронома, заслуженного механизатора, заслуженного работника сельского хозяйства…
Председатель Правительства РФ Виктор Зубков, вручая награды, сказал аграриям: «Каждый день люди пользуются результатами вашего труда и в принципе не задумываются, как долог и многотруден путь от поля пшеницы к ароматному караваю. Но этот путь – сложен вами». И добавил: «Мы должны помогать тем, кто живет и работает на земле. И не в последнюю очередь – помогать наполнить наш, внутренний, рынок качественным российским товаром. Это сейчас столь необходимо! На сегодняшний день – это задача номер один».
Остается констатировать, что вместе с денежными кредитами и наградами руководство страны выдало аграриям кредит доверия. Хороший задел для будущих отменных урожаев!
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