Строительство трассы Джубга - Сочи решено отложить
4 июня 2019, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]
Проект новой скоростной дороги от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края не будет реализован к 2024 году. Об этом рассказал в интервью газете "Ведомости" вице-премьер РФ Максим Акимов.
По словам Акимова, данная трасса - "не проект текущего цикла", и в российском государстве на текущий момент имеется множество других наиболее важных инфраструктурных проектов.
Чиновник добавил, что про мост на Сахалин "пока тоже рано говорить", пояснив, что всегда существуют риски концентрации и технической зависимости от подрядчика инфраструктурных мегапроектов.
Напомним, ранее Минтранс РФ назвал строительство новой скоростной трассы в Краснодарском крае нецелесообразным из-за высокой стоимости (1.2 трлн рублей), а также технической сложности.