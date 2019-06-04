Строительство трассы Джубга - Сочи решено отложить

Проект новой скоростной дороги от Джубги до Сочи на юге Краснодарского края не будет реализован к 2024 году. Об этом рассказал в интервью газете "Ведомости" вице-премьер РФ Максим Акимов.

По словам Акимова, данная трасса - "не проект текущего цикла", и в российском государстве на текущий момент имеется множество других наиболее важных инфраструктурных проектов.

Чиновник добавил, что про мост на Сахалин "пока тоже рано говорить", пояснив, что всегда существуют риски концентрации и технической зависимости от подрядчика инфраструктурных мегапроектов.

Напомним, ранее Минтранс РФ назвал строительство новой скоростной трассы в Краснодарском крае нецелесообразным из-за высокой стоимости (1.2 трлн рублей), а также технической сложности.