Эксперты назвали самый успешный регион страны

Севастополь и Крым признали самыми быстроразвивающимися в экономическом плане регионами России. Эксперты отметили увеличение динамики в промышленной сфере, сельском хозяйстве, секторе платных услуг и розничной торговле за первый квартал текущего года.

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о принадлежности Крыма

По словам специалистов, самым ощутимым стал прирост в строительстве. В Севастополе за год объём работ увеличился на 70,9%, а в Крыму – на 20,7%, передаёт Lenta.Ru. Предполагается, что скачок экономики связан с федеральными строительными проектами, которые проводятся на территории полуострова.

Также эксперты подчеркнули, что умеренный или уверенный экономический рост во всех этих секторах экономики показали Сахалинская и Пензенская области.