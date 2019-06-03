Медведев поручил усовершенствовать контроль за финансированием нацпроектов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что готов к рассмотрению вопроса об улучшении контроля за расходованием финансирования, направленного на реализацию национальных проектов.

Медведев поручил Минфину, Казначейству и Росфинмониторингу подготовить предложения для решения данного вопроса, передаёт РИА Новости.

«По подготовке дополнительных нормативных решений, в частности по наделению дополнительными полномочиями - будь то Казначейство или другие структуры, - я готов предложения рассмотреть. У меня просьба - вместе с министерством финансов, вместе с Казначейством соответствующие предложения подготовить», - обратился Медведев к руководителям ведомств.