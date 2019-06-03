Орешкин рассказал об инфляции в стране

После пика инфляции в марте этого года последовало её замедление, рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин во время встречи с президентом страны.

«Инфляция достигла максимума в марте – 5,3%, но наши оценки – это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик, и сейчас начнет замедляться», - сообщил Орешкин Владимиру Путину.

Министр подчеркнул, что в первом квартале текущего года макроэкономические показатели оказались «не очень хорошими», но такой результат можно было предположить, передаёт РИА Новости. «Ряд решений в целом экономикой переносится лучше, чем многие ожидали», - отметил Орешкин.