Курс доллара поднялся до 65,5 рублей

Уровень доллара начал увеличиваться в ходе торгов на Московской бирже. Отмечается, что в понедельник, 3 июня, это значение выросло на 14 копеек и составило 65, 57 рубля, - передаёт КП.

Уточняется, что курс евро тоже немного подрос, теперь его значение составляет 73,22 рубля.

По последним данным, индекс Московской биржи на открытии уменьшился на 0,5 процента и составил 2652,15 пункта, а индекс РТС - 1274,6 пункта, что свидетельствует о снижении на 1 процент.

Напомним, что в Минэкономразвития сообщали, что в этом году средний курс рубля составит 65,1 рубля за доллар, а в следующем возможно снижение к отметке 64,9 рубля.