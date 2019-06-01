Эксперт считает, что Россия может извлечь выгоду из-за торгового конфликта США с Китаем

Руководитель департамента "Россия и СНГ" Deloitte в Пекине Александр Крылов считает, что РФ может извлечь для себя выгоду из-за экономического конфликта Соединённых Штатов и Китая. По его мнению, это самое время, чтобы занять нишу на рынке Китая.

Главную выгоду, по мнению эксперта, могут получить экспортёры в различных сферах из-за ослабления рубля.

"Каждый раунд повышения пошлин оказывает существенное влияние на экономики двух стран, однако их поэтапное введение смягчает эффект. Многие регионы и страны уже извлекают преимущества из торгового противостояния двух стран. В первую очередь, Европейский Союз, а также Мексика, Япония, Канада, Южная Корея, Индия и даже Австралия. Причем, товарооборот этой группы стран может расти как с Китаем, так и с США", - передаёт слова специалиста РИА Новости.