Аналитики объяснили, почему происходит снижение цен на нефть

Эксперты рассказали, в чём причина падения цены на нефть до 62 долларов за баррель, что составило 10% за две недели. По их мнению, данный процесс связан со спекулятивными операциями на финансовом рынке. Однако, есть и другие более значительные факторы.

"Снижение цен на нефть в данный период связано с операциями на финансовом рынке, которые нередко бывают оторваны от событий на реальном рынке, а значит, и от фундаментальных факторов, в частности, встречи ОПЕК+", - передаёт слова эксперта Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерины Грушевенко РИА Новости.

Специалист отметила, что помимо этого одной из важных причин падения цен является конфронтация между США и Китаем, а также Мексикой. По её словам, эти процессы указываю на замедление процессов экономики, следовательно происходит снижение спроса на нефть.

"Мы ожидаем, что средние цены (на нефть - ред.) в этом году будут в районе 65 долларов за баррель", - считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Маринченко объяснил, что в ближайшее время котировки нефти будут во многом зависеть от решения ОПЕК+.