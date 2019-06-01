Вступил в силу запрет на поставки топлива на Украину
1 июня 2019, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
С 1 июня Российская Федерация станет поставлять на территорию Украины всю продукцию ТЭК, включая уголь, бензин и дизельное топливо, исключительно по отдельным специальным разрешениям.
С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из РФ на Украину. Под ограничения также попали каменный уголь, брикеты, окатыши, бурый уголь, кокс, ретортный уголь и другие виды топлива.
Напомним, в середине апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров со стороны Украины и вводящее запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.