Цена нефти Brent снизилась на 5,17 процента

В последний день весны стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе текущего года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17 процента.

Согласно последним данным торгов, стоимость нефти марки Brent опустилась сегодня до показателя 61,95 доллара за баррель. Эти данные поступили в 21:32 по московскому времени, передает вечером в пятницу, 31 мая, ТАСС.

Отметим, что в последний раз цена вышеуказанного сорта нефти достигала отметки ниже 62 долларов за баррель 12 февраля 2019 года.