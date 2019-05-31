Китай ввел ответные пошлины объемом $60 млрд на 5 тысяч американских товаров

Власти Китая ввели ответные импортные пошлины в отношении более 5 тысяч товаров из США на общую сумму 60 млрд долларов. Они вступили в силу 1 июня с 00:00 по местному времени (31 мая 19:00 по Москве).

Согласно последней информации, на этот шаг руководство КНР пошло в ответ на повышение правительством США 10 мая пошлин в отношении китайской продукции на сумму 200 млрд долларов с 10 до 25 процентов, отмечает ТАСС.

Напомним, в течение нескольких месяцев Китай и Соединенные Штаты Америки вели переговоры по урегулированию торговых споров. 10-й и финальный раунд таких консультаций проходил 9-10 мая в Вашингтоне, но после этого переговоры двух стран зашли в тупик.