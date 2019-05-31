Постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов заявил, что "палки в колеса", которые сейчас пытаются ставить власти США, не помешают реализации "Северного потока – 2".

Чижов подчеркнул, что сейчас можно заметить твердую позицию германского правительства в отношении газопровода "Северный поток – 2". В этом, по мнению постпреда России при ЕС, нужно видеть не альтруизм и симпатии к Москве, а объективный экономический интерес.