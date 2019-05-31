Политик также обратил внимание на то, что США пытаются помешать реализации вышеуказанного проекта, однако это не должно повлиять на процесс строительства газопровода, передает РИА "Новости".
Чижов: США не смогут помешать строительству "Северного потока – 2"
31 мая 2019, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]
Постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов заявил, что "палки в колеса", которые сейчас пытаются ставить власти США, не помешают реализации "Северного потока – 2".
Чижов подчеркнул, что сейчас можно заметить твердую позицию германского правительства в отношении газопровода "Северный поток – 2". В этом, по мнению постпреда России при ЕС, нужно видеть не альтруизм и симпатии к Москве, а объективный экономический интерес.