В Центробанке назвали четыре риска для экономики страны

В Центробанке рассказали о четырёх основных уязвимостях финансовой системы России. Бри этом регулятор отметил, что за последние полгода финансовая система страны укрепилась, а риски могут проявиться при форс-мажорных обстоятельствах.

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Одним из главных рисков в Банке России назвали замедление мировой экономики. Следом идёт Усиление геополитических разногласий, санкции и торговые споры. Третьим в списке Центробанка стоит неопределённость политики западных банков касательно ключевых ставок, передаёт Lenta.Ru. Из внутренних рисков регулятор выделил сокращение реальных доходов жителей страны при увеличении долговой нагрузки.