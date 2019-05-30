Глава Минфина РФ Силуанов убежден, что рост ВВП сохранится на уровне не ниже 1,3%

Вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство сохраняет названные ранее прогнозы по росту ВВП, хотя Счётная палата РФ настроена по этому показателю более скептично.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что ожидает роста ВВП России на уровне не меньше 1,3 процента, - сообщает "СП". Как доказательство своего мнения он объяснил, что за первый квартал текущего года этот показатель вырос на 0,5 процента, а дальнейший рост будет обеспечен "раскручиванием" национальных проектов, - передаёт ТАСС.

Напомним, 27 мая глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что официальной целью был показатель 1,3%. А он считает, что рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит одного процента.