Курс доллара превысил отметку в 65 рублей

Курс доллара по отношению к рублю вырос в ходе торгов в среду, 29 мая, на 0.45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65.01 рубля за доллар.

Напомним, последний раз курс доллара поднялся выше 65 рублей 14 мая. Курс европейской валюты в среду также растет, в ходе торгов он поднимался до отметки в 72.54 рубля, следует из данных Московской биржи.

По мнению аналитиков подобная ситуация с курсами валют происходит на фоне обострения торгового противостояния между Соединенными штатами Америки и Китаем. Инвесторы опасаются ужесточения торговых войн.