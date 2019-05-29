Курс доллара превысил отметку в 65 рублей
29 мая 2019, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]
Курс доллара по отношению к рублю вырос в ходе торгов в среду, 29 мая, на 0.45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65.01 рубля за доллар.
Напомним, последний раз курс доллара поднялся выше 65 рублей 14 мая. Курс европейской валюты в среду также растет, в ходе торгов он поднимался до отметки в 72.54 рубля, следует из данных Московской биржи.
По мнению аналитиков подобная ситуация с курсами валют происходит на фоне обострения торгового противостояния между Соединенными штатами Америки и Китаем. Инвесторы опасаются ужесточения торговых войн.