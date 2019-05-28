Экономика США перестала быть самой конкурентоспособной в мире

США больше не занимают первую строчку в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира, как было в прошлом году. При этом Соединённым Штатам удалось остаться в тройке лидеров.

Америка уступила первое место Сингапуру, а сама опустилась на третью строчку. Составители рейтинга считают, что на столь быструю смену позиции Соединённых Штатов повлиял рост цен на топливо, колебания курса доллара и снижение высокотехнологичного экспорта, передаёт Lenta.Ru.

Российская Федерация в рейтинге заняла 45-е место. В прошлом году стране присвоили позицию на 2 строчки выше – в 2018 году Россия удостоилась 43-го места.