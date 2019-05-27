Российские магазины могут обязать принимать бутылки

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения. Об этом сегодня сообщает газета "Известия".

Поручение было дано в связи с предложением партии "Справедливая Россия", высказанным в ходе отчета кабмина в Госдуме, поясняет издание. Представить предложения ведомства должны до субботы, 15 июня.

Замглавы фракции в ГД Олег Нилов сказал, что экологическая проблема России номер один - объем мусора. По его словам, отдельные регионы уже начали покупать места для склада отходов в других субъектах.

В пользу реализации идеи Нилов привел в пример еропейские страны, где торговые сети используют специальные автоматы для тары. Они измельчают пластик и стекло, после чего результат вывозят на переработку.

"Чтобы появилась заинтересованность у граждан, им тоже нужно платить. Это может осуществляться в разных формах. Предположительно, будут платить по 5-7 рублей за бутылку", - рассказал автор идеи.