«ММК» поддерживает проекты малого и среднего бизнеса

ПАО «ММК» помогает малым и средним предприятиям для развития бизнеса в Магнитогорске. Поддержка осуществляется на условиях софинансирования проектов реализуемых резидентами ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК».

Первой воспользовалась предложением компания «Теплоприбор Экспресс Анализ». Здесь производят производство одноразовых датчиков дял анализа температуры и химического состава жидкой стали. Производство было запущено в 2017 году на площадке индустриального парка.

Доля софинансирования составляет порядка 30 процентов от стоимости проекта, но не более 15 миллионов рубелй. Кроме того, для резидентов действует льготная арендная ставка — всего 66 рублей за квадратный метр.

По словам генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, получить такую поддержку очень важно для многих предприятий.

- Это важный стимул и знак доверия, - подчеркнул он.

На площадке индустриального парка ММК созданы все условия для старта практически любого производства. На площади 65 гектаров создана необходимая инженерная инфраструктура, развита железнодорожная сеть. Сегодня на базе парка работают 26 резидентов.

В связи с тем, что «ММК-Индустриальный парк»прошел аккредитацию в министерстве промышленности, инвесторы могут применять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль.

Более подробную информацию о проекте можно получить на сайте - www.mmk.ru/indpark