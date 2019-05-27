НМЗ «Искра» представит свою продукцию на международной выставке

АО «НМЗ «Искра» представит на международной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг 2019» линейку средств инициирования. Мероприятия пройдет с 4 по 7 июня в Новокузнецке.

Средства инициирования АО «Новосибирского механического завода «Искра» — неэлектрические системы инициирования, детонирующие шнуры различной мощности, промежуточные малогабаритные детонаторы и электродетонаторы. Всего более 30 наименований.

Предприятие заинтересовано в дальнейшем увеличении производства средств инициирования с электронным замедлением, поскольку продукция пользуется стабильным спросом со стороны российских и зарубежных компаний. Вся продукция завода имеет сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, сертификат соответствия европейскому стандарту ВАМ (Германия), допущена к применению в странах Европейского Союза. Поставляется горнодобывающим предприятиям РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Финляндии, Швейцарии.

За четыре месяца текущего года завод реализовал средств инициирования на сумму более 1 400 млн рублей.

Международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг» — проект для отраслей горнорудной промышленности и площадка для демонстрации новейших технологий, которая открывает зарубежным и отечественным компаниям новые горизонты сотрудничества и позволяет использовать представленные возможности для развития бизнеса. Предприятие входит в состав Госкорпорации «Ростех».