Эксперт рассказал, в каком положении окажется рубль в июне

Эксперт Иван Копейкин рассказал, чего россиянам стоит ожидать от рубля в начале лета и как стоит относиться к зарубежной валюте. По его словам, в нынешнем положении рубля есть и свои плюсы.

Копейкин считает, что зарубежные инвесторы оптимистично смотрят на российский рынок акций и облигаций. Также рубль попадает под политику поддержки валют развивающихся стран мировыми ЦБ, сообщает «Российская газета».

К минусам Копейкин отнёс зарубежные санкции в отношении России, торговые войны, снижение ставки Центробанком и падение цен на нефть.

«В целом, ситуация для российской валюты, на мой взгляд, скорее умеренно негативна, чем наоборот», - уверяет эксперт.