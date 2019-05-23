Кто может себе позволить вертолёт за 15 млн долларов?

Российские производители вертолётов не могут набрать достаточный для рентабельности пакет заказов. Ибо сейчас эту технику могут себе позволить только госструктуры. И возможно, сырьевой сектор экономики. А региональные авиакомпании? Сомнительно.



Эксплуатация вертолёта среднего класса, такого как Ми-8, – удовольствие из дорогих, про новый Ми-38 - надежда «Вертолётов России» и Казанского вертолётного завода - говорить рано, он ещё не добрался до коммерческой эксплуатации.



Но в любом случае без дотаций и субсидий государства авиакомпания на регулярных рейсах по медвежьим углам вмиг разорится – билет в руках рядового пассажира не способен компенсировать перевозчику топливные и прочие издержки. В корпоративном секторе ситуация получше, но и здесь кризис явно присутствует. То ли нефтяники и газовики, главные клиенты вертолётчиков, на северах меньше стали летать, то ли взялись успешно «оптимизировать» расходы на транспорт. Промышленность тем временем стонет, и в министерствах и ведомствах регулярно поднимается вопрос: «А не запретить ли нам коммерческую эксплуатацию вертолётов старше 25 лет?» По мнению производителей вертолётной техники, к ним тогда выстроится очередь из заказчиков. Но, видимо, есть внимательные и вменяемые чиновники, которые следят за статистикой.



По данным Транспортной клиринговой палаты, с 2013 по 2017 год производственный налёт вертолётов в секторе гражданской авиации России упал на 14%. Государство, правда, спохватилось, стало активно продвигать в регионы медицинскую версию «Ансата», но новых данных пока нет. Санавиация ситуацию, может, слегка и подправит. А цены на новые вертолёты таковы, что купить их не по карману – лизинговые платежи разорят кого угодно. Так что об очередях за новыми отечественными вертолётами пока остаётся только мечтать и ждать роста потребительского спроса (зарплат), роста ВВП, снижения налогового бремени на бизнес и ключевой ставки Центробанка.



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