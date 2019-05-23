"Польский злотый - сильная польская экономика", - Национальный банк Польши отстаивает свою валюту

Национальный банк Польши пытается отстоять злотый - польскую валюту. "Польский злотый - сильная польская экономика", - заявил председатель ЦБ Польши Адам Глапиньский. Центробанк Польши старается поддержать правительство страны, которое не хочет перевода на евро.

Адам Глапинский убежден, что переход на евро отрицательно повлияет на экономику Польши. Он намерен не позволить направить заявку в Европарламент на введение единой европейской валюты.

"Мы не откажемся от злотого, поскольку это резко ограничит возможности нашей экономики. Пока я занимаю этот пост, Польша не будет подавать эту заявку", — цитирует слова главы ЦБ Польши Financial One. Правительство Польши предлагает отложить переход на евро до того момента когда темпы роста экономики страны не достигнут уровня Германии. По данным Bloomberg, вероятно, польское правительство призывает партии взять на себя обязательства по сохранению злотого.

Сохранение своей валюты помогло Польше обеспечить рост экономики на $526 млрд во время мирового финансового кризиса. Такое среди стран ЕС удалось только Польше, - сообщает "Вести. Экономика".

Выборы в Европарламент начнутся через четыре дня.