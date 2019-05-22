//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика 13+

Сотрудник ЧМК победил во всероссийском профессиональном конкурсе

22 мая 2019, 10:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Сотрудник ЧМК победил во всероссийском профессиональном конкурсе

Подведены итоги федерального конкурса «Лучший директор по закупкам» 2019 года. Одним из победителей стал Павел Васев, начальник управления категорийных закупок Магнитогорского металлургического комбината. Он вошел в тридцатку лучших специалистов России в этой сфере.

Конкурс проводился «Ассоциацией директоров по закупкам» в сотрудничестве с рейтинговым агентством RAEX.  При этом учитывались только представители крупных предприятий, с объемом ежегодной выручки не менее 5 млрд. рублей.  Во многом такая высокая оценка деятельности службы комбината была достигнута за счет внедрения новой схемы. Теперь все необходимые предприятию поставки, от инструментов до хозяйственных и канцелярских товаров, проходят через привлечение электронных каталогов различных поставщиков. Представители заводских цехов сами выбирают необходимые изделия у организаций, с которыми заключен договор, и тут же формируют заказ. Это существенно сокращает сроки поставок товара, экономя время. Также возникает и заметная финансовая экономия – поставщики при таком подходе готовы предоставлять  комбинату существенные скидки. При этом на всероссийском уровне такое внедрение было замечено и одобрено – комбинат в прошлом году стал призером всероссийского конкурса «Лидер конкурентных закупок».

Одним из свежих примеров развития закупочной системы может служить договор, который был заключен с ООО «Сименс», дочерней структурой немецкого концерна SiemensAG. Теперь заказ необходимого оборудования займет два дня, вместо двух недель. Система электронного документооборота «Диадок» позволит подготовить все необходимые согласования в очень сжатый срок. Контракт был заключен сразу на три года, и позволит ММК получить значительную выгоду за счет предоставляемой скидки.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Эксперты обсудят борьбу с лесными пожарами на Южном Урале

Эксперты обсудят борьбу с лесными пожарами на Южном Урале 11:20

Сегодня, 22 мая, в медиахолдинге «Гранада Пресс» эксперты обсудят проблему пожаров на Южном Урале. Свою точку зрения на проблему выскажут представители правительства Челябинской области, Главного управления лесами, главы муниципальных районов. >>
На Играх победителей героем стал 8-летний пловец

На Играх победителей героем стал 8-летний пловец 10:46

На VII Региональном этапе Всемирных Игр победителей для детей, победивших онкогематологические заболевания, определились 10 финалистов. >>
Сотрудник ЧМК победил во всероссийском профессиональном конкурсе

Сотрудник ЧМК победил во всероссийском профессиональном конкурсе 10:18

Подведены итоги федерального конкурса «Лучший директор по закупкам» 2019 года. Одним из победителей стал Павел Васев, начальник управления категорийных закупок Магнитогорского металлургического комбината. Он вошел в тридцатку лучших специалистов России в этой сфере. >>
Закон о квотировании выбросов будет рассмотрен в ближайшее время

Закон о квотировании выбросов будет рассмотрен в ближайшее время 21.05 12:04

Закон о квотировании выбросов и применении сводных расчетов будет рассмотрен Госдумой РФ в ближайшее время, сообщил в своем телеграм-канале председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. >>
В Миассе появится «Открытый город»

В Миассе появится «Открытый город» 21.05 10:23

Известный предприниматель Олег Сиротин планирует организовать возле Миасса новый проект - «Открытый город». Об этом он рассказал на встрече с редакторами изданий медиахолдинга «Гранада Пресс». >>
Челябинские ветераны побывали на концерте ансамбля «Малахит»

Челябинские ветераны побывали на концерте ансамбля «Малахит» 21.05 07:45

Ветераны Челябинской области побывали на концерте знаменитого народного оркестра «Малахит» в филармонии. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Владимир Мякуш: «Губернатор вернул давно забытый формат общения с депутатами»

Владимир Мякуш: «Губернатор вернул давно забытый формат общения с депутатами» 20.05 16:27

Глава Челябинской области Алексей Текслер 20 мая провел открытую встречу с депутатами Законодательного собрания. На встрече обсуждали самые актуальные и проблемные вопросы, касающиеся развития здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы и многие другие. >>
Олег Сиротин расскажет журналистам о проекте «Открытый город»

Олег Сиротин расскажет журналистам о проекте «Открытый город» 20.05 15:15

Известный предприниматель Олег Сиротин примет участие в «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс». На встрече с журналистами он расскажет о своем новом инвестиционном проекте «Открытый город», который он намерен развивать в окрестностях Миасса. >>
Владимир Бурматов помог восстановить дом в Челябинске после взрыва

Владимир Бурматов помог восстановить дом в Челябинске после взрыва 20.05 12:15

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов помог челябинцам в восстановлении после взрыва жилого дома на улице Первого спутника. Жильцы пригласили парламентария на новоселье. >>
Первая «Ночь музея» в «Тракторе» удалась

Первая «Ночь музея» в «Тракторе» удалась 20.05 11:47

ХК «Трактор» провел для своих болельщиков уникальную «Ночь музеев». Гостями клубного мероприятия стали более 1200 человек. >>
Подборка лучших материалов южноуральских СМИ

Подборка лучших материалов южноуральских СМИ 20.05 09:00

Медиахолдинг «Гранада Пресс» подвел итоги минувшей недели и опубликовал подборку самых интересных материалов. >>
Физик, историк и врач-онколог выступят в парке им. Ю. Гагарина

Физик, историк и врач-онколог выступят в парке им. Ю. Гагарина 17.05 08:14

18 мая у челябинцев появится уникальная возможность послушать интересные лекции ученых — физика Алексея Караваева, врача-онколога Александра Коростелева и историка Андрея Епимахова. Выступление ученых пройдет в формате ток-шоу в рамках устного журнала «Язык Эйнштейна». >>

//Новости ADWILE

Алексей Текслер посетил «женскую» конференцию

Алексей Текслер посетил «женскую» конференцию 16.05 21:22

Конференция «Женское движение: вчера, сегодня, завтра» прошла сегодня, 16 мая, в Челябинске. Мероприятие посетил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. >>
Выиграй велосипед от радио «Energy Челябинск»

Выиграй велосипед от радио «Energy Челябинск» 16.05 14:01

С 20 мая по 7 июня радио «Energy Челябинск», Группа компаний «Союз игрушка» и велопроизводитель «Forward» представляют городской фитнес-квест Energy-Велик. Добавь эмоций и пересядь на Energy-Велик. >>
Журналисты со всей России съедутся на фестиваль в Троицк

Журналисты со всей России съедутся на фестиваль в Троицк 16.05 12:43

XXI фестиваль СМИ пройдет в Челябинской области с 30 мая по 1 июня. В город Троицк Челябинской области съедутся журналисты из Москвы, Свердловской, Курганской, Пермской областей. >>
Анатолий Литовченко предложил упростить декларации для сельских депутатов

Анатолий Литовченко предложил упростить декларации для сельских депутатов 16.05 08:46

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Анатолий Литовченко стал одним из соавторов законопроекта, который позволит упростить заполнение налоговых деклараций для сельских депутатов. >>
Законодательное Собрание Челябинской области отмечает юбилей

Законодательное Собрание Челябинской области отмечает юбилей 15.05 14:09

Законодательное Собрание Челябинской области отмечает 25-летие со дня основания. За это время южноуральские парламентарии приняли более трех тысяч законов и пяти тысяч постановлений. >>
ММК принял участие в двух международных выставках

ММК принял участие в двух международных выставках 15.05 10:51

Магнитогорский металлургический комбинат принял участие сразу в двух международных выставках, посвященных металлургическому производству. Одна из них, «Металлургические конструкции 2019», проходит в Москве. Вторая, «MadeinSteel-2019», открылась в Милане. >>

//Новости МирТесен

София Гудим и «Гранада Пресс» объединились для борьбы с одноразовой посудой

София Гудим и «Гранада Пресс» объединились для борьбы с одноразовой посудой 15.05 08:12

Одноразовые картонные стаканчики для кофе — это очень вредно. Почему? Потому что они не поддаются переработке из-за специального вкладыша. А, значит, горы стаканчиков будут много-много лет лежать на свалке. >>
На арене «Трактор» пройдёт «Ночь музеев»

На арене «Трактор» пройдёт «Ночь музеев» 14.05 15:36

17 мая ХК «Трактор» проведет для своих болельщиков «Ночь музеев». В этом году Трактор впервые присоединяется к всероссийской акции, насчитывающей 13-летнюю историю. >>
Российские регионы получат средства на оборудование контейнерных площадок

Российские регионы получат средства на оборудование контейнерных площадок 14.05 13:19

Регионы России получат федеральные средства на оборудование контейнерных площадок. Такое решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам встречи с участниками экологического форума «Чистая страна» в Челябинске. >>

//Новости партнеров

Голливудские звезды продолжают фотосессию с «Копейским рабочим»

Голливудские звезды продолжают фотосессию с «Копейским рабочим» 14.05 09:56

Двенадцать голливудских знаменитостей сфотографировались с газетой «Копейский рабочий» >>

В челябинском облизбиркоме рассказали о нарушениях во время выборов 14.05 08:45

Глава избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас рассказал о том, как соблюдаются законы и пресекаются нарушения во время выборной кампании в Челябинской области. >>
Сергей Обертас прокомментировал возможность муниципальной реформы в Челябинске

Сергей Обертас прокомментировал возможность муниципальной реформы в Челябинске 13.05 16:47

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас на встрече в «Большой редакции» с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс» прокомментировал возможность муниципальной реформы в Челябинске. Как сообщает информационно-аналитическое агентство «Полит74», пять лет назад был расширен состав районных советов, отменены прямые выборы мэра. >>

//Новости СМИ2

Сергей Обертас рассказал о законодательных изменениях на выборах губернатора

Сергей Обертас рассказал о законодательных изменениях на выборах губернатора 13.05 16:04

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас на встрече с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс» рассказал о законодательных инициативах и изменениях, которые коснуться избирателей и кандидатов 8 сентября 2019 года. >>
Томинский ГОК высадил шесть тысяч саженцев сосны

Томинский ГОК высадил шесть тысяч саженцев сосны 13.05 14:04

Томинский ГОК в третий раз присоединился к акции «Озеленим наш дом», сообщает пресс-служба предприятия. >>
В челябинском сквере Дочерей Отчизны высадили новые деревья

В челябинском сквере Дочерей Отчизны высадили новые деревья 13.05 13:41

В Челябинске состоялась высадка деревьев в сквере Дочерей отчизны. Мероприятие приурочили ко Дню Победы. Координатором проекта является депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пушков оценил идею Зеленского провести референдум по переговорам с РФ
2

Выложен гороскоп для знаков, в жизни которых в июне может начаться белая полоса
3

Жестокость без границ: как и за что в средние века наказывали женщин
4

Шутки и мемы про Зеленского вновь «взорвали» Сеть
5

Главы СБУ и ССО отказались отдать честь Зеленскому

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры