Сотрудник ЧМК победил во всероссийском профессиональном конкурсе

Подведены итоги федерального конкурса «Лучший директор по закупкам» 2019 года. Одним из победителей стал Павел Васев, начальник управления категорийных закупок Магнитогорского металлургического комбината. Он вошел в тридцатку лучших специалистов России в этой сфере.

Конкурс проводился «Ассоциацией директоров по закупкам» в сотрудничестве с рейтинговым агентством RAEX. При этом учитывались только представители крупных предприятий, с объемом ежегодной выручки не менее 5 млрд. рублей. Во многом такая высокая оценка деятельности службы комбината была достигнута за счет внедрения новой схемы. Теперь все необходимые предприятию поставки, от инструментов до хозяйственных и канцелярских товаров, проходят через привлечение электронных каталогов различных поставщиков. Представители заводских цехов сами выбирают необходимые изделия у организаций, с которыми заключен договор, и тут же формируют заказ. Это существенно сокращает сроки поставок товара, экономя время. Также возникает и заметная финансовая экономия – поставщики при таком подходе готовы предоставлять комбинату существенные скидки. При этом на всероссийском уровне такое внедрение было замечено и одобрено – комбинат в прошлом году стал призером всероссийского конкурса «Лидер конкурентных закупок».

Одним из свежих примеров развития закупочной системы может служить договор, который был заключен с ООО «Сименс», дочерней структурой немецкого концерна SiemensAG. Теперь заказ необходимого оборудования займет два дня, вместо двух недель. Система электронного документооборота «Диадок» позволит подготовить все необходимые согласования в очень сжатый срок. Контракт был заключен сразу на три года, и позволит ММК получить значительную выгоду за счет предоставляемой скидки.