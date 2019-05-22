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Козак прокомментировал предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

22 мая 2019, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Козак прокомментировал предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
government.ru

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин.
В письме  Независимого топливного союза (НТС), адресованному правительству, говорилось в том числе, что с 15 апреля по 15 мая рост биржевых цен на бензин составил около 20 процентов и в связи с этим возможен скачок цен на бензин.

Козак ответил, что ситуация на рынке у правительства под контролем. "Биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога", - цитирует Козака ТАСС. По его мнению, сегодня уровень биржевых цен обеспечивает розничному сегменту достаточную маржинальность.

Козак отметил, что не планирует обсуждать эту тему с нефтяниками.
Как передавало РИА Новости, Российский топливный союз (РТС) также направил Дмитрию Козаку письмо с просьбой предпринять меры, которые бы не допустили повторение прошлогодней ситуации, когда вслед за ростом оптовых цен на бензин произошел рост в мелкооптовом и розничном сегментах.

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