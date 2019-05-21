Вывести легкую промышленность Кубани на новый уровень

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие в совещании по вопросу развития кубанской легкой промышленности, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

Возможность высказаться по данной теме была не только у руководителей профильных министерств и департаментов, но и непосредственно у представителей крупнейших предприятий отрасли. Речь шла о конкретных мерах, которые могли бы вывести легкую промышленность края на новый уровень. Совещание стало продолжением состоявшейся в Краснодаре выставки «Дни школьной моды 2019», на которой кубанские производители представили лучшие образцы школьной формы для учащихся. На совещании говорилось о том, как эффективнее продвигать данную продукцию, о повышении ее конкурентоспособности, мерах господдержки предприятий.

- Мы совершенствуем меры господдержки – с этого года предприятия легкой промышленности могут получать займы под 1% годовых. Таких низких ставок нет ни в одной отрасли. Но намного важнее дать предприятиям возможность продавать свою продукцию в крае, – отметил Вениамин Кондратьев.

Позиция Законодательного Собрания в этом вопросе остается неизменной – промышленность является важнейшей точкой роста для экономики Кубани.

- Сегодня в крае большое внимание уделяется развитию промышленности. Благодаря поддержке администрации региона эта отрасль экономики демонстрирует стабильный рост. В текущем году Фонд развития промышленности докапитализирован до 1 млрд рублей. Постепенно увеличивается доля продукции наших производителей, занятых в легкой промышленности. Радует, что качество товаров с пометкой «Сделано на Кубани» не уступает качеству импортной продукции, а зачастую и превосходит его, – считает Юрий Бурлачко.

На совещании обсуждались конкретные предложения по развитию отрасли: от создания торговой сети, где под единым брендом продавалась бы школьная форма кубанских производителей, до выдачи патента кубанским предприятиям на пошив формы для казачат.