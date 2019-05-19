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Греф рассказал о перспективах развития российской экономики в 2019 году

19 мая 2019, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Греф рассказал о перспективах развития российской экономики в 2019 году
Фото: pixabay.com

Герман Греф рассказал, каким будет 2019 год для экономики страны. По его словам, Россия продолжит испытывать неопределённость, связанную с санкциями. Также Греф отметил влияние на экономику новых национальных проектов.

«Есть угрозы санкций, как всегда. Эта неопределенность очень сильно давит на инвестиционный климат, и на рубль. Этот год слабой экономической динамики, по нашим оценкам, ниже 2%», - рассказал Греф.

Он предположил, что национальные проекты в этом году не окажут положительного влияния на рост ВВП, поскольку они только начали внедряться. По словам Грефа, ожидать от нацпректов вливаний в экономику страны можно не раньше 2020 года, передаёт РИА Новости.

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