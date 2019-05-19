«АгроТУР» показал большие возможности

По инициативе ЗСК и при поддержке краевой администрации в Краснодаре на площади перед зданием кубанского парламента прошла ежегодная выставка-ярмарка кубанских народных промыслов, ремёсел и сельского (аграрного) туризма «АгроТУР – 2019».

Экспозицию торжественно открыли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

- Что такое агротуризм?! Это сохранение наших традиций, нашей культуры, наших ремесел, образа и уклада жизни, помноженное на прибыль, которую мы можем заработать, – сказал Вениамин Кондратьев, обращаясь к участникам выставки.. - Вы маленькие бизнесмены делаете большое дело там, где вы живете, создаете рабочие места, вовлекаете молодежь, передаете им то, чем сами владеете: нашими традициями и ремеслами, возможностью жить и уверенно смотреть в будущее.

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что выставка стала хорошей площадкой, на которой ее участники могут прорекламировать свои услуги, обменяться опытом с коллегами из других муниципалитетов, заключить соглашения о сотрудничестве с туроператорами.

- Сельский туризм – перспективное для Кубани направление. Наш край поразительно богат не только природными, но и рукотворными красотами. И те миллионы отдыхающих, которые ежегодно приезжают к нам, будут увозить с собой воспоминания не только о приморских пляжах, но и о красоте кубанской глубинки, о том, какие гостеприимные, талантливые и творческие люди живут в нашем крае, – сказал Юрий Бурлачко.

Также он напомнил, что под развитие аграрного туризма в регионе подведена надежная законодательная база. Органы государственной власти края и местного самоуправления уделяют особое внимание развитию сельского туризма. Благодаря этому год от года увеличивается число востребованных маршрутов и мест отдыха, создаются новые рабочие места, укрепляется экономика сельских поселений.

Руководители региона осмотрели выставку-ярмарку, пообщались с ее участниками.

Мероприятие собрало ремесленников, сельхозтоваропроизводителей, владельцев виноделен, пасек, рыболовных баз, экоферм, агроусадеб. Все посетители выставки смогли увидеть презентации объектов сельского туризма и изделия декоративно-прикладного искусства, продегустировать блюда национальной кухни, продукцию кубанских фермеров, поучаствовать в мастер-классах по народным ремёслам. Праздничную атмосферу создавали выступления творческих коллективов со всего края, причем в этом году сразу на двух сценических площадках.

По традиции в завершении выставки-ярмарки «АгроТУР-2019» состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучший объект аграрного туризма, учрежденного Законодательным Собранием.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко подвели итоги работы масштабной экспозиции.

- Задача выставки – не только создать праздник, но и вселить уверенность в том, что агротуризм может приносить прибыль в местный бюджет. Главное, мы должны поверить в то, что у нас все получится, – подчеркнул глава региона.

В свою очередь спикер ЗСК поблагодарил всех участников выставки за верность традициям Кубани и трудолюбие.

- Ярмарку решено было провести в порядке эксперимента несколько лет назад. Сейчас можно сказать, что проект состоялся во многом благодаря энтузиазму и большому желанию кубанцев поделиться тем, что наработано в каждом муниципалитете. Мы в середине пути, и я убежден – аграрному туризму на Кубани быть, – сказал Юрий Бурлачко.

Далее состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучший объект аграрного туризма. Заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко и вице-губернатор Василий Швец вручили им почетные дипломы и сертификаты на получение грантов. Номинаций в конкурсе три – лучший малый, средний и крупный объект сельского туризма. В этом году увеличен размер грантов финалистам, занявшим в каждой номинации первое, второе и третье места. Они получили 170, 130 и 100 тысяч рублей соответственно. Первые места заняли ИП А.Н. Камагаев (Кореновский район), ОАО «Солохаульский чай» (Сочи), глава КФХ Ш.И. Зурумов (Динской район); вторые места у ИП С.С. Бамбаков (Геленджик), ИП А.М.Яценко (Выселковский район), ИП Т.Н. Воронкова (Туапсинский район). Третьи места присуждены ИП А.Г. Чумаченко (Абинский район), СПК «1-й Винодельческий кооператив» (Анапа) и ООО «Звезда Семигорья» (Новороссийск).

Ряду представителей туристской отрасли, работникам культуры и народным умельцам вручены благодарственные письма и почетные грамоты Законодательного Собрания.

Были подведены также итоги конкурса среди мастеров в каждом виде ремесла.

Продолжением программы «АгроТУРа» стали гала-концерт и награждение участников краевого фестиваля-конкурса «Во славу Кубани, на благо России».