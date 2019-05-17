Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу, 17 мая, выразил уверенность, что проект "Северный поток - 2" будет реализован. Политик подчеркнул, что положительно оценивает строительство газопровода.

Курц в рамках пресс-конференции с руководителем австрийской нефтегазовой компании OMV Райнером Зееле заявил, что Австрия вместе с партнерами сможет успешно реализовать данный проект, передает РИА "Новости"

Напомним, "Северный поток – 2" предполагает строительство сразу двух ниток газопровода, общая мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Он будет пролегать от побережья России через Балтийское море до территории Германии. Согласно плану, "Северный поток – 2" должен быть достроен в текущем году.