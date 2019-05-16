Почему россияне не имеют финансовых накоплений

Эксперт Анна Тугай объяснила, почему большая часть россиян не может откладывать деньги. Отсутствие накоплений она объяснила не только снижением реальных доходов населения, но и менталитетом россиян.

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Согласно проведённым исследованиям, порядка 65% жителей России не имеют сбережений. Более того, в последние несколько лет возрос спрос на кредиты, передаёт РИА Новости. Анна Тугай объяснила это тем, что люди не просто не могут откладывать, но и не приучены это делать.

«В России ситуация отягощается следующими факторами: высокая концентрация доходов в небольшом сегменте населения, менталитет и отсутствие культуры долгосрочных накоплений, связанные с экономической нестабильностью и недоверии», - считает она.